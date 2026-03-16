Samsung: la crisi delle RAM mette in “emergenza” la divisione mobile, nonostante le vendite record

La serie Galaxy S26 ha registrato numeri record in Corea del Sud, con il modello Ultra che ha rappresentato il 70% delle vendite iniziali. Ciononostante, la crisi delle RAM inizia a scuotere la divisione mobile e l'azienda - a quanto pare - starebbe adottando alcune misure specifiche. Si parla infatti di una "gestione di emergenza" a causa dell'aumento dei prezzi. Come sempre, vi suggeriamo di prendere certe informazioni con la dovuta cautela, ma un portavoce di Samsung avrebbe effettivamente confermato la questione. Vediamo tutti i dettagli.

Una situazione complessa

A riportare queste informazioni è stata FNN News. Secondo quanto condiviso, Samsung ha attivato una "gestione di emergenza" per far fronte all'aumento dei prezzi dei semiconduttori e dei costi logistici. Ad aggravare la situazione è anche il conflitto in Iran e il rincaro dei prezzi del petrolio. A subirne le conseguenze sono anche componenti come display e chipset; di conseguenza, Samsung sta cercando di gestire la situazione in modo specifico.

"A causa delle forti pressioni sui costi dovute all'aumento dei prezzi dei semiconduttori e al crescente peso dei costi logistici, la divisione MX è stata alla fine costretta ad attivare un sistema di gestione di emergenza", ha confermato un portavoce di Samsung al giornale.

Galaxy S26

Secondo quanto riportato, la divisione Device Experience (DX) ha ordinato una riduzione dei costi del 30%. Inoltre, Samsung avrebbe apportato modifiche alle condizioni di volo per i propri dipendenti, secondo quanto dichiarato: "In precedenza, a tutti i dirigenti al di sotto del livello di vicepresidente della divisione DX venivano assegnati posti in business class per i viaggi di lavoro con voli inferiori a 10 ore; tuttavia, a partire da oggi, verranno assegnati posti in economy class per ridurre i costi".

Alcuni cambiamenti interni potrebbero includere anche la riassegnazione dei dipendenti a diverse unità aziendali. Altri lavoratori potrebbero ricorrere, incoraggiati dall'azienda, alla pensione volontaria.