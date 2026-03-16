Se vuoi entrare nel mondo del gaming in realtà virtuale è il momento giusto: un coupon sconto fa calare il prezzo del Meta Quest 3S

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che può far comodo a chi è interessato alla realtà virtuale di Meta Quest 3S: il coupon da applicare è MULTI45 dal valore di 45€ per un costo totale e finale d'acquisto di 437,15€. Puoi acquistare il visore direttamente tramite questo link.
Il Meta Quest 3S è un visore di realtà virtuale progettato per offrire esperienze immersive nel gioco, nell'intrattenimento e nella socialità digitale. Gli utenti possono esplorare migliaia di applicazioni e contenuti, dai videogiochi alle esperienze virtuali. Una delle funzionalità più interessanti è la possibilità di giocare ai titoli di Xbox su uno schermo virtuale che può raggiungere l'equivalente di circa 312 pollici.
Ulteriori dettagli sul visore
Il visore consente anche di condividere esperienze con altri utenti in tutto il mondo attraverso la piattaforma Meta Horizon. È possibile partecipare a giochi multiplayer, assistere a concerti virtuali o invitare amici a guardare le proprie sessioni di gioco direttamente su uno schermo televisivo.
Il Meta Quest 3S permette inoltre di trasformare qualsiasi stanza in un cinema personale grazie alla visione su grande schermo con colori vividi. Supporta cuffie USB-C oppure cuffie da 3,5 mm tramite adattatore. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo utilizza la piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, che offre prestazioni grafiche circa doppie rispetto a Meta Quest 2.