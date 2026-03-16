Se vuoi entrare nel mondo del gaming in realtà virtuale è il momento giusto: un coupon sconto fa calare il prezzo del Meta Quest 3S

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che può far comodo a chi è interessato alla realtà virtuale di Meta Quest 3S: il coupon da applicare è MULTI45 dal valore di 45€ per un costo totale e finale d'acquisto di 437,15€. Puoi acquistare il visore direttamente tramite questo link.

Il Meta Quest 3S è un visore di realtà virtuale progettato per offrire esperienze immersive nel gioco, nell'intrattenimento e nella socialità digitale. Gli utenti possono esplorare migliaia di applicazioni e contenuti, dai videogiochi alle esperienze virtuali. Una delle funzionalità più interessanti è la possibilità di giocare ai titoli di Xbox su uno schermo virtuale che può raggiungere l'equivalente di circa 312 pollici.