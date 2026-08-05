CMF Headphone Pro: le cuffie "By Nothing" sono in offerta su Amazon al loro prezzo minimo storico

Su Amazon, oggi, le Headphone Pro di CMF sono in promozione con uno sconto che ne fa calare il prezzo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale di 67,58€ (minimo storico). Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: CMF Headphone Pro sono cuffie wireless progettate per offrire un'esperienza audio completa, combinando autonomia elevata, funzioni avanzate e un controllo intuitivo delle principali impostazioni. Il dispositivo garantisce fino a 100 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica, oppure fino a 50 ore di utilizzo con la cancellazione del rumore attiva.