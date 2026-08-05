CMF Headphone Pro: le cuffie "By Nothing" sono in offerta su Amazon al loro prezzo minimo storico

Su Amazon, oggi, le Headphone Pro di CMF sono in promozione con uno sconto che ne fa calare il prezzo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale di 67,58€ (minimo storico). Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: CMF Headphone Pro sono cuffie wireless progettate per offrire un'esperienza audio completa, combinando autonomia elevata, funzioni avanzate e un controllo intuitivo delle principali impostazioni. Il dispositivo garantisce fino a 100 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica, oppure fino a 50 ore di utilizzo con la cancellazione del rumore attiva.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Le cuffie integrano comandi fisici e tattili pensati per una gestione immediata senza dover utilizzare applicazioni o altri dispositivi. È possibile scorrere per modificare il livello di bassi e alti, ruotare per regolare il volume e premere per attivare o disattivare le diverse funzioni disponibili.
Grazie alla tecnologia Spatial Audio, le CMF Headphone Pro offrono un'esperienza sonora più immersiva attraverso le modalità Cinema e Concerto, progettate per ampliare la profondità e la resa del palcoscenico audio durante la visione di film o l'ascolto musicale.
La funzione Hybrid Noise Cancellation (ANC) riduce efficacemente i rumori esterni adattandosi automaticamente all'ambiente circostante, scegliendo tra diversi livelli di intensità.