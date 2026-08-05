Accordo storico tra Disney e TikTok: i contenuti degli utenti entrano nell'ecosistema streaming

L'intesa consentirà ai creator di accedere a una raccolta selezionata di personaggi, scene e materiali provenienti da centinaia di film e serie televisive . Il catalogo comprenderà proprietà appartenenti a Pixar, Marvel, Star Wars, FX e agli altri marchi controllati da Disney.

Disney e TikTok hanno annunciato una collaborazione che porta i contenuti creati dagli utenti direttamente all'interno di Disney+. Si tratta del primo accordo di questo tipo tra la piattaforma di video brevi e un grande gruppo tradizionale dell'intrattenimento.

I video dei creator TikTok saranno pubblicati anche su Disney+

Una parte dei filmati realizzati attraverso il programma verrà poi distribuita su TikTok, mentre una selezione sarà proposta anche su Disney+, all'interno della sezione Verts. La sezion, annunciata a marzo, è dedicata ai contenuti verticali e pensata soprattutto per il pubblico abituato a guardare brevi video dallo smartphone.

Per TikTok si tratta di una novità significativa, perché i suoi contenuti non erano mai stati integrati direttamente in un'altra piattaforma. Il progetto partirà nei prossimi mesi con una fase pilota negli Stati Uniti, per poi essere esteso ad altri mercati. Le due aziende non hanno comunicato i termini economici dell'accordo.

La collaborazione permette a Disney di sfruttare la creatività dei fan per ampliare la presenza dei propri franchise sui social e, allo stesso tempo, attirare nuovi spettatori sul servizio di streaming. Secondo i dati diffusi da TikTok, nel 2025 gli utenti hanno pubblicato mediamente 6 milioni e 500 mila contenuti al giorno dedicati a film e serie televisive.

Quasi la metà delle persone coinvolte in un sondaggio della piattaforma avrebbe inoltre dichiarato di aver guardato un film o una serie dopo averne scoperto contenuti su TikTok. Il formato verticale sta diventando sempre più comune anche nei servizi di streaming: Peacock e Paramount+ hanno già sperimentato serie pensate per smartphone, mentre Netflix propone la sezione Clips.

L'accordo mostra come Disney+ stia cercando di andare oltre il catalogo tradizionale, trasformandosi anche in uno spazio per contenuti brevi e derivativi. Ma quanto spazio verrà riservato ai creator e quali criteri saranno utilizzati per selezionare i video destinati a comparire sulla piattaforma? Lo capiremo solo nei prossimi mesi.

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