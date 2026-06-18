Una serie TV cancellata di Star Wars avrebbe mostrato l'ascesa di Palpatine "come quella di Hitler"

Ian McDiarmid, attore di Palpatine, ha svelato che George Lucas aveva avuto un'idea per una serie TV dedicata a Palpatine , che avrebbe mostrato l'ascesa dell'Imperatore come una sorta di Hitler.

Le parole dell'attore di Palpatine

"[George Lucas] stava parlando, credo di potervelo dire ora, di una serie televisiva", ha raccontato Ian McDiarmid al pubblico dello Spacecon 2026.

"Un giorno abbiamo pranzato insieme e lui ha detto: 'Ho questa idea, e spero che tu voglia essere coinvolto. Potremmo in un certo senso seguire l'ascesa dell'Imperatore, come quella di Hitler, qualcosa del genere. Potrebbe esserci un tentativo di assassinio, e ovviamente non avrebbe successo'".

"Sembrava davvero emozionante", ha concluso McDiarmid. "E ha anche detto che forse avrei potuto essere il regista di una puntata, e a quel punto sono svenuto. Ma purtroppo non si è realizzato". L'attore non svela il nome della serie, ma dalle sue parole pare essere il già chiacchierato progetto noto come "Star Wars Underworld" (da non confondere con Star Wars: Tales of the Underworld, la miniserie animata antologica) che avrebbe coperto il periodo tra Episodio 3 ed Episodio 4, con almeno 60 puntate. Il progetto è stato in lavorazione per anni, fino a quando Lucas ha venduto i diritti del franchise a Disney.

Ricordiamo che Star Wars Zero Company ha svelato la data di uscita al Summer Game Fest 2026.