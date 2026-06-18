WhatsApp elimina le impostazioni privacy degli adesivi avatar sia su iOS che su dispositivi Android

WhatsApp sta continuando il processo di eliminazione degli avatar dalla propria piattaforma, rimuovendo anche l'impostazione privacy dedicata agli adesivi avatar nelle versioni più recenti dell'app per Android e iOS. La funzione permetteva agli utenti di scegliere chi poteva combinare il proprio avatar sticker con quello di un'altra persona all'interno di una conversazione.
La decisione arriva dopo l'annuncio della progressiva interruzione del supporto agli avatar su WhatsApp. Con la rimozione della funzione principale, anche il relativo controllo della privacy non risulta più necessario e sta scomparendo dagli account degli utenti.
Cosa cambia ora per la gestione degli avatar su WhatsApp?
Con gli aggiornamenti più recenti, WhatsApp sta eliminando ulteriori elementi collegati agli avatar. Gli utenti non possono più creare, modificare o mostrare nuovi avatar e anche l'accesso agli adesivi avatar dalla tastiera delle conversazioni è stato rimosso. Gli adesivi avatar già inviati non vengono invece eliminati.
WhatsApp non ha fornito una spiegazione ufficiale sul motivo della chiusura della funzione. Secondo quanto riportato, una possibile causa potrebbe essere il basso livello di utilizzo. Il cambiamento è già arrivato ad alcuni utenti su Android e iOS e continuerà a essere distribuito progressivamente nelle prossime settimane.
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