WhatsApp elimina le impostazioni privacy degli adesivi avatar sia su iOS che su dispositivi Android

La decisione arriva dopo l'annuncio della progressiva interruzione del supporto agli avatar su WhatsApp . Con la rimozione della funzione principale, anche il relativo controllo della privacy non risulta più necessario e sta scomparendo dagli account degli utenti.

WhatsApp sta continuando il processo di eliminazione degli avatar dalla propria piattaforma , rimuovendo anche l'impostazione privacy dedicata agli adesivi avatar nelle versioni più recenti dell'app per Android e iOS . La funzione permetteva agli utenti di scegliere chi poteva combinare il proprio avatar sticker con quello di un'altra persona all'interno di una conversazione.

Come funzionavano gli avatar su WhatsApp?

WhatsApp permetteva di gestire chi poteva utilizzare il proprio adesivo avatar insieme a quello di un altro contatto. Le possibilità offerte erano tre: "I miei contatti", "Contatti selezionati" e "Nessuno". Per impostazione predefinita, l'opzione era configurata su "I miei contatti", consentendo ai contatti autorizzati di combinare gli avatar. Gli avatar di WhatsApp funzionavano creando automaticamente una raccolta di adesivi personalizzati basati sull'aspetto scelto dall'utente. Questi sticker potevano essere inviati nelle chat come qualsiasi altro pacchetto di adesivi.

La piattaforma aveva inoltre introdotto la possibilità di unire due avatar diversi in un unico adesivo, ma questa funzione era disponibile solo quando entrambe le persone avevano salvato il contatto dell'altra e avevano concesso l'autorizzazione tramite le impostazioni privacy.