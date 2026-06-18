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WhatsApp elimina le impostazioni privacy degli adesivi avatar sia su iOS che su dispositivi Android

WhatsApp sta rimuovendo la funzione degli avatar e ora elimina anche la relativa impostazione privacy, sia su iOS che su Android.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/06/2026
WhatsApp

WhatsApp sta continuando il processo di eliminazione degli avatar dalla propria piattaforma, rimuovendo anche l'impostazione privacy dedicata agli adesivi avatar nelle versioni più recenti dell'app per Android e iOS. La funzione permetteva agli utenti di scegliere chi poteva combinare il proprio avatar sticker con quello di un'altra persona all'interno di una conversazione.

La decisione arriva dopo l'annuncio della progressiva interruzione del supporto agli avatar su WhatsApp. Con la rimozione della funzione principale, anche il relativo controllo della privacy non risulta più necessario e sta scomparendo dagli account degli utenti.

Come funzionavano gli avatar su WhatsApp?

WhatsApp permetteva di gestire chi poteva utilizzare il proprio adesivo avatar insieme a quello di un altro contatto. Le possibilità offerte erano tre: "I miei contatti", "Contatti selezionati" e "Nessuno". Per impostazione predefinita, l'opzione era configurata su "I miei contatti", consentendo ai contatti autorizzati di combinare gli avatar. Gli avatar di WhatsApp funzionavano creando automaticamente una raccolta di adesivi personalizzati basati sull'aspetto scelto dall'utente. Questi sticker potevano essere inviati nelle chat come qualsiasi altro pacchetto di adesivi.

La piattaforma aveva inoltre introdotto la possibilità di unire due avatar diversi in un unico adesivo, ma questa funzione era disponibile solo quando entrambe le persone avevano salvato il contatto dell'altra e avevano concesso l'autorizzazione tramite le impostazioni privacy.

Cosa cambia ora per la gestione degli avatar su WhatsApp?

Con gli aggiornamenti più recenti, WhatsApp sta eliminando ulteriori elementi collegati agli avatar. Gli utenti non possono più creare, modificare o mostrare nuovi avatar e anche l'accesso agli adesivi avatar dalla tastiera delle conversazioni è stato rimosso. Gli adesivi avatar già inviati non vengono invece eliminati.

Fonte: WABetaInfo
Fonte: WABetaInfo

WhatsApp non ha fornito una spiegazione ufficiale sul motivo della chiusura della funzione. Secondo quanto riportato, una possibile causa potrebbe essere il basso livello di utilizzo. Il cambiamento è già arrivato ad alcuni utenti su Android e iOS e continuerà a essere distribuito progressivamente nelle prossime settimane.

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