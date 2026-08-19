OpenAI porta ChatGPT Ads in 31 nuovi mercati europei: arriva anche in Italia a partire dal 24 agosto

OpenAI si prepara ad ampliare ChatGPT Ads in Europa, portando la propria piattaforma pubblicitaria in 31 nuovi mercati a partire da lunedì 24 agosto. Tra i Paesi coinvolti figurano Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo. L'espansione rappresenta la fase più ampia del progetto pubblicitario avviato dall'azienda.

Il debutto europeo arriva a circa sei mesi dall'avvio dei test pubblicitari negli Stati Uniti e segna il passaggio verso una piattaforma destinata a operare su scala internazionale. Inizialmente, gli inserzionisti dei nuovi mercati potranno accedere al servizio attraverso il team OpenAI Ads e i partner tecnologici e delle agenzie. È inoltre prevista una soluzione self-service destinata alle piccole imprese e agli imprenditori, che sarà introdotta successivamente.