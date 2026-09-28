Vivo X500 Pro e X500 Pro Max stanno per arrivare in Italia: fotocamere da top di gamma

Dopo il debutto ufficiale in Cina, i nuovi Vivo X500 Pro e X500 Pro Max si preparano ad arrivare anche in Europa. Questi due dispositivi offrono caratteristiche da top di gamma, grazie a un comparto fotografico di alto livello in grado di soddisfare diverse esigenze. Questi nuovi modelli arriveranno in Italia a breve distanza dal pieghevole X Fold 6, che farà però il suo debutto qualche settimana prima, il 1° ottobre. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Il comparto fotografico e le principali caratteristiche

Come sempre, Vivo punta sulle fotocamere con l'obiettivo di offrire prestazioni e risultati di alto livello, seppur con due soluzioni diverse. Entrambi i modelli sono dotati di una fotocamera principale Sony LYTIA L910 da 50 MP con focale equivalente a 24 mm, affiancata però da un teleobiettivo da 64 MP sull'X500 Pro e da ben 200 MP sulla variante Pro Max. Entrambi adottano l'Extender Gen 2 per arrivare all'equivalente di 200 mm, mentre solo il modello Pro Max può essere abbinato allo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, per arrivare a una focale equivalente di 400 mm.

Vivo X500 Pro

Come vedete, quindi, il modello X500 Pro rinuncia ai 200 MP per offrire una soluzione più compatta e versatile, pensata soprattutto per la fotografia quotidiana. La versione Pro Max, invece, è pensata per esigenze più specifiche, come fotografare concerti, eventi sportivi o soggetti particolarmente distanti. Il modello Pro utilizza inoltre un display da 6,36 pollici, mentre la variante Pro Max dispone di un pannello più ampio da 6,85 pollici.

Vivo X500 Pro Max

La capacità tipica delle batterie, almeno per i modelli destinati al mercato cinese, è rispettivamente di 6.510 mAh per l'X500 Pro e 8.000 mAh per l'X500 Pro Max. Resta quindi da capire quali saranno i valori per il mercato europeo. Entrambi i modelli dovrebbero inoltre supportare la ricarica cablata a 90 W e quella wireless a 40 W. Ad alimentare i due smartphone troviamo invece il chip MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nm e pensato per garantire prestazioni elevate in ogni contesto.

Nel complesso, quindi, si tratta di due modelli pensati per esigenze differenti: il primo punta su un formato più compatto e versatile, mentre il secondo offre maggiore autonomia e un comparto fotografico più avanzato. I due smartphone saranno disponibili subito dopo l'evento di lancio fissato per il 27 ottobre alle ore 18:00.