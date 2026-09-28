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EA Sports FC 27 e Silent Hill: Townfall guidano la classifica inglese di questa settimana

EA Sports FC 27 conquista la vetta della classifica inglese, seguito dal nuovo Silent Hill: Townfall. Settembre porta diversi scossoni nelle vendite, con cali netti per molte delle recenti uscite.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/09/2026
Un azione di gioco in EA Sports FC 27
EA Sports FC 27
EA Sports FC 27
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Settembre continua a essere un mese ricco di uscite e, di conseguenza, le classifiche di vendita del Regno Unito cambiano volto di settimana in settimana. Questa volta la vetta è stata conquistata da EA Sports FC 27, un risultato prevedibile considerando l'enorme popolarità del calcio oltremanica.

Al secondo posto troviamo Silent Hill: Townfall, nuovo capitolo della serie nato dalla collaborazione tra Konami e Annapurna Interactive. A chiudere il podio sale invece un titolo decisamente meno recente: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Chi sale e chi scende

Con il podio è completamente rinnovato, altre produzioni recenti registrano cali significativi. Marvel's Wolverine scende dalla prima alla quarta posizione, mentre Fire Emblem: Fortune's Weave scivola dal secondo all'ottavo posto. Flessioni marcate anche per alcune novità di settembre: The Blood of Dawnwalker passa dal quarto al quattordicesimo posto, e Onimusha: Way of the Sword dalla settima alla quindicesima posizione.

Silent Hill: Townfall, la recensione dell'horror analogico firmato Screen Burn Silent Hill: Townfall, la recensione dell’horror analogico firmato Screen Burn

Classifica UK - Top 20

  1. EA Sports FC 27
  2. Silent Hill: Townfall
  3. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  4. Marvel's Wolverine
  5. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  6. Pokémon Pokopia
  7. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
  8. Fire Emblem: Fortune's Weave
  9. Mario Kart World
  10. Tomodachi Life: Living the Dream
  11. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  12. 007 First Light
  13. GTA 5
  14. The Blood of Dawnwalker
  15. Onimuha: Way of the Sword
  16. Minecraft
  17. Leggende Pokémon Z-A
  18. Star Fox
  19. Dune Awakening
  20. Metroid Prime 4: Beyond
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