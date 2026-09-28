EA Sports FC 27 e Silent Hill: Townfall guidano la classifica inglese di questa settimana

Settembre continua a essere un mese ricco di uscite e, di conseguenza, le classifiche di vendita del Regno Unito cambiano volto di settimana in settimana. Questa volta la vetta è stata conquistata da EA Sports FC 27, un risultato prevedibile considerando l'enorme popolarità del calcio oltremanica.
Al secondo posto troviamo Silent Hill: Townfall, nuovo capitolo della serie nato dalla collaborazione tra Konami e Annapurna Interactive. A chiudere il podio sale invece un titolo decisamente meno recente: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.
Chi sale e chi scende
Con il podio è completamente rinnovato, altre produzioni recenti registrano cali significativi. Marvel's Wolverine scende dalla prima alla quarta posizione, mentre Fire Emblem: Fortune's Weave scivola dal secondo all'ottavo posto. Flessioni marcate anche per alcune novità di settembre: The Blood of Dawnwalker passa dal quarto al quattordicesimo posto, e Onimusha: Way of the Sword dalla settima alla quindicesima posizione.
Classifica UK - Top 20
- EA Sports FC 27
- Silent Hill: Townfall
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Marvel's Wolverine
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- Pokémon Pokopia
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Mario Kart World
- Tomodachi Life: Living the Dream
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- 007 First Light
- GTA 5
- The Blood of Dawnwalker
- Onimuha: Way of the Sword
- Minecraft
- Leggende Pokémon Z-A
- Star Fox
- Dune Awakening
- Metroid Prime 4: Beyond