Delta Force compie due anni: al via la Season Reorientation e annunciata la roadmap per il 2027

In occasione del suo secondo anniversario , lo sparatutto tattico free-to-play Delta Force si rinnova con l'inizio della "Season Reorientation". Svelata anche la roadmap per i prossimi mesi. Durante una trasmissione speciale dedicata all'evento, il Game Director Shadow ha mostrato le novità in arrivo per le modalità Operations, Warfare e Detonation, oltre agli sviluppi futuri per il lato narrativo e la scena competitiva.

L'aggiornamento espande inoltre la mappa Layali Grove 2.0 introducendo nuove aree, la pesca e l'uso delle moto d'acqua, e segna il ritorno di Polaris Patrol con un'esperienza di gioco rielaborata. Parlando della modalità Warfare, fa il suo debutto The Mog, una nuova mappa basata sullo scortare convogli e ispirata alle atmosfere di Black Hawk Down . I giocatori che parteciperanno all'evento dell'anniversario potranno ottenere ricompense a tempo limitato, tra cui i Delta Tickets e la skin leggendaria Golden State per l'AUG.

La prima fase delle celebrazioni è già attiva tramite l'aggiornamento Season Reorientation , che introduce diversi miglioramenti all'esperienza utente, come il matchmaking tra regioni diverse, un sistema di equipaggiamento rapido in un solo clic e un tutorial completamente ripensato per la modalità Operations.

La roadmap per il 2027: arriva Siege: Valkyrie

Guardando al prossimo anno, gli sviluppatori hanno annunciato Siege: Valkyrie, una nuova mappa per la modalità Operations prevista per l'inizio del 2027. Sviluppata sfruttando le tecnologie dell'Unreal Engine 5, la mappa è ambientata in una città sotto assedio e divisa da un muro in due aree distinte, ognuna caratterizzata da regole, rischi e ricompense differenti.

Un'immagine della nuova mappa

Il centro cittadino si presenta più ricco ma anche più pericoloso, mentre in periferia si trovano meno risorse. I giocatori dovranno scegliere se estrarre i materiali in sicurezza o spingersi verso l'interno per ottenere ricompense più elevate. Per la prima volta nel titolo, la mappa farà convergere in un'unica partita giocatori provenienti da diversi livelli di difficoltà, rendendo l'esito degli scontri meno prevedibile.

Il passaggio all'Unreal Engine 5 coinvolgerà progressivamente anche la modalità Warfare: dopo The Mog, una nuova mappa è prevista per novembre di quest'anno, seguita da ulteriori aggiunte nel corso del 2027.

Il 27 settembre prenderà il via la beta globale di Detonation, una nuova modalità incentrata sul disinnesco di ordigni, disponibile inizialmente per PC e dispositivi mobili (l'accesso per console arriverà entro fine anno). Strutturata intorno ai combattimenti a obiettivi, Detonation contrappone due squadre: gli attaccanti, che devono fare breccia e piazzare la bomba, e i difensori, incaricati di mantenere le posizioni e impedire o disinnescare la minaccia.

Per quanto riguarda i personaggi del gioco, il team ha pubblicato il primo volume degli Operator Archives, pensato per approfondire la lore e il background degli Operatori. A inizio 2027 sarà inoltre introdotto l'Operator Quarters, un nuovo spazio virtuale dedicato alla personalizzazione e all'interazione sociale tra i giocatori.

Infine, prosegue il supporto alla scena competitiva con l'avvio della Stagione 2 della RISE Series. Le migliori 12 squadre internazionali del torneo si qualificheranno per il primo evento Delta Force Invitational, che si terrà in Svezia durante il DreamHack di Stoccolma, dal 27 al 29 novembre. Delta Force è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC (tramite Steam ed Epic Games Store) e dispositivi mobili iOS e Android.