Samsung Galaxy Z Fold8 è in promozione su Amazon: acquista lo smartphone pieghevole al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul Samsung Galaxy Z Fold8 : l'offerta prevede uno sconto attivo del 14% (314€) per un costo totale e finale di 1.985,00€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo (anche a rate) direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Samsung Galaxy Z Fold8 è uno smartphone pieghevole progettato per combinare un formato compatto da chiuso con un ampio display immersivo quando viene aperto. Il dispositivo presenta un design rinnovato, pensato per adattarsi comodamente alla mano, e pesa appena 201 grammi , risultando il modello Galaxy Z Fold più leggero di sempre.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Per migliorare la resistenza, la struttura integra due strati di titanio e uno strato ammortizzante sotto il display, mentre la batteria da 4.800 mAh è progettata per accompagnare l'utente durante le attività quotidiane, tra lavoro, intrattenimento e navigazione.

Sul fronte fotografico, il pieghevole Samsung dispone di una fotocamera principale da 50 MP, pensata per immortalare momenti di viaggio, paesaggi e selfie con gli amici.

Tra le funzionalità software spicca Now Nudge, che offre suggerimenti contestuali per semplificare le attività e passare rapidamente da un'applicazione all'altra, sfruttando sia lo schermo esterno sia quello principale. In questo modo, è possibile gestire diverse operazioni senza interrompere il proprio lavoro.