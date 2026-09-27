Yoshi and the Mysterious Book è in offerta su Amazon: puoi acquistare il gioco (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare drasticamente il costo di Yoshi and the Mysterious Book: sconto attivo del 29% e prezzo finale di 49,99€ (50 centesimi sopra al minimo storico) . Acquista il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Yoshi and the Mysterious Book è un'avventura a piattaforme in esclusiva su Nintendo Switch 2, che porta il celebre personaggio verde all'interno di un'enciclopedia parlante chiamata Enzo . La storia comincia quando Bowser Junior trova un libro contenente una creatura chiamata Paradiseo, proveniente dall'Isola Remota.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel corso dell'avventura, Yoshi esplorerà diversi capitoli, tra cui Foresta, Valle, Mare, Insetolandia e Isola Remota, incontrando creature dotate di caratteristiche e abilità uniche. Interagendo con loro, potrà sfruttarne le capacità per superare ostacoli, risolvere enigmi e scoprire segreti nascosti.

Ogni livello propone così nuove possibilità di gioco, mentre i giocatori possono completare l'enciclopedia raccogliendo informazioni e dando nomi personalizzati alle creature, oppure affidandosi ai suggerimenti di Enzo.

Il gioco presenta uno stile visivo ispirato alla stop motion tradizionale. Oltre ai sei capitoli iniziali, sono previsti quattro capitoli post-game, con strumenti dedicati all'esplorazione e al completamento al 100%. Qui la nostra recensione.