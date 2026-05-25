Yoshi and the Mysterious Book piace molto ai recensori di Famitsu, ma sono molti i giochi con ottimi voti

Sono ora online le recensioni di Famitsu , la famosa testata giapponese. Il gioco di punta è Yoshi and the Mysterious Book , che ha ottenuto il voto più elevato, ma nel complesso ci sono vari giochi che hanno colpito i recensori del giornale nipponico.

I voti di Famitsu

Ecco i giochi recensiti e i voti assegnati:

Yoshi and the Mysterious Book - 9/9/8/9 [35/40]

Coffee Talk Tokyo - 8/8/9/7 [32/40]

Demon Kill Demon: Yomi 1984 - 8/8/8/8 [32/40]

Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 8/8/8/8 [32/40]

MotoGP 26 - 8/8/7/8 [31/40]

Trash Goblin - 7/8/8/7 [30/40]

JDM: Japanese Drift Master - 8/7/8/7 [30/40]

Coffee Talk Tokyo è un nuovo gioco della serie Coffee Talk, nel quale preparare bevande e parlare con gli avventori, scoprendo le loro storie. Demon Kill Demon: Yomi 1984 è un GDR dungeon crawler esclusivo del mercato giapponese, al momento. Utawarerumono: Past and Present Rediscovered è un GDR giapponese in arrivo il 27 maggio anche in occidente. Trash Goblin è invece un gioco nel quale gestiamo una bottega dove vendiamo vari oggetti che abbiamo restaurato: si tratta di un gioco che mira a essere rilassante. Infine, JDM: Japanese Drift Master è un gioco di guida ambientato in Giappone su strade di montagna dove il drift è fondamentale per avere la meglio.

MotoGP 26 e Yoshi and the Mysterious Book non hanno invece bisogno di presentazioni, ma potete leggere le nostre recensioni ai link indicati.