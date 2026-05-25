Yoshi and the Mysterious Book piace molto ai recensori di Famitsu, ma sono molti i giochi con ottimi voti

Sono ora online le recensioni di Famitsu, la famosa testata giapponese. Il gioco di punta è Yoshi and the Mysterious Book, che ha ottenuto il voto più elevato, ma nel complesso ci sono vari giochi che hanno colpito i recensori del giornale nipponico.
Ricordiamo anche che Famitsu usa una struttura particolare per le recensioni. Non assegna un singolo voto, ma fa realizzare quattro recensioni da quattro persone diverse: ognuna dà una votazione da uno a dieci, per un totale di massimo quaranta punti. È dal gennaio 2024 che non viene assegnato un voto perfetto, quando Like a Dragon Infinite Wealth ha ottenuto 40/40.
I voti di Famitsu
Ecco i giochi recensiti e i voti assegnati:
- Yoshi and the Mysterious Book - 9/9/8/9 [35/40]
- Coffee Talk Tokyo - 8/8/9/7 [32/40]
- Demon Kill Demon: Yomi 1984 - 8/8/8/8 [32/40]
- Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 8/8/8/8 [32/40]
- MotoGP 26 - 8/8/7/8 [31/40]
- Trash Goblin - 7/8/8/7 [30/40]
- JDM: Japanese Drift Master - 8/7/8/7 [30/40]
Coffee Talk Tokyo è un nuovo gioco della serie Coffee Talk, nel quale preparare bevande e parlare con gli avventori, scoprendo le loro storie. Demon Kill Demon: Yomi 1984 è un GDR dungeon crawler esclusivo del mercato giapponese, al momento. Utawarerumono: Past and Present Rediscovered è un GDR giapponese in arrivo il 27 maggio anche in occidente. Trash Goblin è invece un gioco nel quale gestiamo una bottega dove vendiamo vari oggetti che abbiamo restaurato: si tratta di un gioco che mira a essere rilassante. Infine, JDM: Japanese Drift Master è un gioco di guida ambientato in Giappone su strade di montagna dove il drift è fondamentale per avere la meglio.
MotoGP 26 e Yoshi and the Mysterious Book non hanno invece bisogno di presentazioni, ma potete leggere le nostre recensioni ai link indicati.
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