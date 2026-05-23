007: First Light utilizzerà il sistema Denuvo: la scoperta all'ultimo minuto fa infuriare gli utenti PC

007 First Light di IO Interactive (lo studio della serie Hitman), si avvicina alla data di uscita, ma un aggiornamento dell'ultimo minuto della sua pagina ufficiale su Steam ha sollevato parecchie critiche. Il gioco includerà infatti il sistema Denuvo Anti-Tamper, una scelta che ha generato malcontento tra i videogiocatori PC, in particolar modo tra gli utenti che avevano già preordinato il titolo.
A che serve?
Sebbene quasi tutti i giochi moderni su PC utilizzino forme di protezione (come il DRM integrato di Steam, noto per essere facilmente aggirabile), l'adozione di Denuvo rappresenta una decisione difficile per gli sviluppatori. L'obiettivo delle aziende è massimizzare le vendite nella finestra di lancio tutelandosi dalla pirateria, al costo di potenziali problemi per le performance.
A livello tecnico il software è integrato direttamente nel file eseguibile del gioco. Questo processo consuma cicli della CPU, potendo influenzare negativamente le prestazioni. Inoltre, i rigidi controlli di Denuvo impediscono l'utilizzo di mod e richiedono connessioni periodiche ai server: se il gioco non riesce a comunicare online per più di 48 ore, potrebbe rifiutarsi di avviarsi, bloccando di fatto l'accesso all'utente.
Oltre ai limiti tecnici, l'effettiva tenuta del sistema continua a essere messa in discussione. Nonostante i costi elevati per le software house, Denuvo viene ormai superato dai pirati con grande facilità. Un esempio recente citato dagli addetti ai lavori è il caso di Lego Batman: L'eredità del cavaliere oscuro, la cui protezione è stata aggirata già nel giorno del lancio ufficiale, sfruttando verosimilmente la finestra temporale dei tre giorni di accesso anticipato concessi a chi aveva effettuato il preordine.
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