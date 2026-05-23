007: First Light utilizzerà il sistema Denuvo: la scoperta all'ultimo minuto fa infuriare gli utenti PC

007 First Light di IO Interactive (lo studio della serie Hitman), si avvicina alla data di uscita, ma un aggiornamento dell'ultimo minuto della sua pagina ufficiale su Steam ha sollevato parecchie critiche. Il gioco includerà infatti il sistema Denuvo Anti-Tamper, una scelta che ha generato malcontento tra i videogiocatori PC, in particolar modo tra gli utenti che avevano già preordinato il titolo.