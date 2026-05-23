Fatal Fury: City of the Wolves: svelata la data d'uscita del DLC con Mr. Karate

SNK ha comunicato che Mr. Karate , personaggio scaricabile facente parte dei contenuti della Stagione 2, sarà reso disponibile per tutti i giocatori di Fatal Fury: City of the Wolves . Quando? A partire dal 27 maggio 2026 . Il lottatore sarà doppiato da Go Shinomiya nella versione giapponese e da River Vitae in quella inglese.

Chi è Mr. Karate?

Per spiegare chi è Mr. Karate, SNK ha fornito una breve descrizione che ne traccia il profilo: "Un misterioso artista marziale con una maschera tengu. Il suo nome e il suo volto evocano i ricordi di un temibile combattente che, molto tempo fa, ha seminato discordia e terrore in tutta South Town. Eppure, la sua forza e la sua abilità sono del tutto individuali: un raffinato praticante dello stile Kyokugen la cui pura potenza supera quella dell'attuale capo Marco Rodrigues in persona. Il verdetto tra tutti coloro che cadono sotto i colpi della maschera è chiaro: chi ci si cela sotto non è un semplice uomo, ma una vera tigre scatenata".

Per quanto concerne i contenuti single player, l'inclusione di Mr. Karate andrà ad arricchire due specifiche modalità di gioco. All'interno della modalità Arcade, la trama seguirà il personaggio nella sua ricerca di un'arte marziale segreta e del suo massimo potenziale, un percorso che lo condurrà verso una sfida finale decisiva.

Nella modalità Episodes of South Town, invece, i giocatori seguiranno il viaggio del maestro attraverso la città, impegnato nella ricerca di guerrieri ritenuti degni di affrontarlo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PC, tramite gli store digitali Steam ed Epic Games Store. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione.