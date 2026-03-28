Fatal Fury: City of the Wolves svela il mese di uscita di Kenshiro da Ken il Guerriero con un nuovo trailer

SNK ha annunciato la finestra di lancio del prossimo lottatore DLC in arrivo su Fatal Fury: City of the Wolves . Si tratta di Kenshiro, protagonista di Ken il Guerriero (Hokuto no Ken in lingua originale), uno dei manga e anime più iconici e amati degli anni '80.

Ken arriva in Fatal Fury assieme alla nuova serie animata

"Il leggendario guerriero sopravvissuto alla fine del secolo approda a South Town in Fatal Fury: City of the Wolves", recita il messaggio che ha accompagnato l'annuncio. "Come si integrerà Kenshiro, con la sua presenza imponente, nelle meccaniche e nel caos del gioco? Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi!"

Il crossover, anticipato nei mesi scorsi, arriva giusto in tempo per il debutto della nuova serie animata "Fist of the North Star", in onda in Giappone dal 10 aprile su Tokyo MX e BS11, con un nuovo staff, un nuovo cast e una veste grafica completamente rinnovata rispetto all'originale.

Kenshiro è uno dei personaggi inclusi nel Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, venduto al prezzo di 19,99 euro. Oltre a lui, nei giorni scorsi è arrivata anche Blue Mary, mentre nei mesi precedenti hanno debuttato Kim Jae Hoon e Nightmare Geese. Nei prossimi mesi sono previsti l'arrivo di Wolfgang Krauser ad aprile e di un ulteriore lottatore aggiuntivo a maggio.