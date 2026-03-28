Crash e arresti forzati: i PC Windows registrano 3,1 volte più interruzioni rispetto ai dispositivi Apple

Secondo gli ultimi dati riportati da Omnissa, la società nata dalla divisione End-User Computing di VMware, Windows è molto meno stabile rispetto ai sistemi macOS . Il rapporto in questione evidenzia come riavvii, crash o blocchi delle app siano nettamente superiori e più frequenti su dispositivi Windows. Vediamo tutti i dettagli.

Il rapporto

Stando a quanto riportato nello State of Digital Workspace 2026, nel 2025 i sistemi Windows hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati rispetti ai dispositivi macOS. Più precisamente, si parla di 2,2 volte più arresti anomali delle applicazioni e 7,5 volte più blocchi delle app. Tuttavia, è bene specificare che il rapporto si concentra sui dispositivi aziendali e sull'esperienza dei dipendenti, quindi non si tratta di un'analisi generica su una singola versione di Windows.

Un dispositivo macOS

Come anticipato prima, Omnissa è una società software del 2024, ma in realtà nasce dalla divisione End-User Computing di VMware come rebranding, che dovreste riconoscere più facilmente. Secondo la società, anche brevi interruzioni possono avere un impatto significativo all'interno delle grandi organizzazioni. I dipendenti impiegano quasi 24 minuti per ritrovare la concentrazione dopo un episodio di crash o blocco dell'app.

Sembra quindi che i dispositivi macOS siano più affidabili in tal senso, specificando ancora una volta che non si tratta di un semplice confronto tra Windows e macOS ma di un'analisi in ambito aziendale. Lo studio si basa su dati telemetrici aggregati e resi anonimi da milioni di endpoint aziendali gestiti da Omnissa, e sono stati raccolti tra gennaio e dicembre 2025. I settori coperti sono diversi, dai servizi finanziari alla sanità, fino alla pubblica amministrazione e all'alta tecnologia.