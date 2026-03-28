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Crash e arresti forzati: i PC Windows registrano 3,1 volte più interruzioni rispetto ai dispositivi Apple

Secondo le analisi di Omnissa in ambito aziendale, i PC Windows hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati rispetti ai dispositivi macOS nel 2025.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/03/2026
Windows

Secondo gli ultimi dati riportati da Omnissa, la società nata dalla divisione End-User Computing di VMware, Windows è molto meno stabile rispetto ai sistemi macOS. Il rapporto in questione evidenzia come riavvii, crash o blocchi delle app siano nettamente superiori e più frequenti su dispositivi Windows. Vediamo tutti i dettagli.

Il rapporto

Stando a quanto riportato nello State of Digital Workspace 2026, nel 2025 i sistemi Windows hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati rispetti ai dispositivi macOS. Più precisamente, si parla di 2,2 volte più arresti anomali delle applicazioni e 7,5 volte più blocchi delle app. Tuttavia, è bene specificare che il rapporto si concentra sui dispositivi aziendali e sull'esperienza dei dipendenti, quindi non si tratta di un'analisi generica su una singola versione di Windows.

Un dispositivo macOS
Un dispositivo macOS

Come anticipato prima, Omnissa è una società software del 2024, ma in realtà nasce dalla divisione End-User Computing di VMware come rebranding, che dovreste riconoscere più facilmente. Secondo la società, anche brevi interruzioni possono avere un impatto significativo all'interno delle grandi organizzazioni. I dipendenti impiegano quasi 24 minuti per ritrovare la concentrazione dopo un episodio di crash o blocco dell'app.

Sembra quindi che i dispositivi macOS siano più affidabili in tal senso, specificando ancora una volta che non si tratta di un semplice confronto tra Windows e macOS ma di un'analisi in ambito aziendale. Lo studio si basa su dati telemetrici aggregati e resi anonimi da milioni di endpoint aziendali gestiti da Omnissa, e sono stati raccolti tra gennaio e dicembre 2025. I settori coperti sono diversi, dai servizi finanziari alla sanità, fino alla pubblica amministrazione e all'alta tecnologia.

Aumenta l’utilizzo delle app IA

Sempre secondo il rapporto, l'utilizzo delle app di assistenti IA è cresciuto del 1000% su base annua nel 2025. Questo elemento potrebbe contribuire alle problematiche in questione, a causa di strumenti non autorizzati, ambienti IT più frammentati e ulteriori rischi per l'azienda.

Volete mettere in pausa gli aggiornamenti di Windows per un periodo indefinito? Finalmente sarà possibile Volete mettere in pausa gli aggiornamenti di Windows per un periodo indefinito? Finalmente sarà possibile

Ad ogni modo, anche l'esperienza quotidiana di molti utenti suggerisce la presenza di bug o problematiche varie con Windows. Voi che ne pensate? Avete notato particolari problemi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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