Volete mettere in pausa gli aggiornamenti di Windows per un periodo indefinito? Finalmente sarà possibile

Finalmente gli utenti potranno decidere di sospendere gli aggiornamenti di Windows per un periodo indefinito. Inoltre, Microsoft introdurrà altre novità e miglioramenti per rendere l'esperienza più semplice e reattiva.

Microsoft ha intenzione di introdurre un cambiamento che permetterebbe agli utenti di avere maggiore controllo sugli aggiornamenti di Windows. Non dimentichiamo che nel 2015 gli aggiornamenti automatici potevano spegnere il PC all'improvviso, causando grossi disagi a chi stava lavorando o era impegnato in attività importanti. Ebbene, Windows 11 dovrebbe accogliere una nuova opzione che consentirà di mettere in pausa gli aggiornamenti per un periodo indefinito (anche per sempre, se volete). Vediamo i dettagli.

Le novità Come anticipato, Pavan Davuluri, responsabile di Windows, ha dichiarato che in futuro sarà possibile mettere in pausa gli aggiornamenti "per tutto il tempo necessario". Non è chiaro cosa Microsoft intenda per "futuro", quindi la novità potrebbe arrivare tra molto tempo. In ogni caso, va ricordato che è già possibile sospendere temporaneamente gli aggiornamenti, anche se solo per un numero limitato di settimane. In questo modo si evitano installazioni o riavvii immediati, anche se ultimamente è già possibile spegnere o riavviare il PC senza effettuare l'aggiornamento. Le opzioni attuali Con questa nuova opzione potrete potenzialmente sospendere gli aggiornamenti per un periodo indefinito, anche se in generale è sempre consigliabile scaricarli per motivi di sicurezza o per correggere eventuali bug. Microsoft ha comunicato che, anche se non riuscite a sospendere gli aggiornamenti, dovrete riavviare il computer solo una volta al mese, riducendo così i disagi. Copilot bocciato su Windows 11? Microsoft ridimensiona diverse funzioni IA Inoltre, gli utenti che partecipano al programma Windows Insider potranno provare nuove funzionalità che permettono di ricevere gli aggiornamenti più rapidamente, ma ulteriori dettagli saranno disponibili solo in futuro.