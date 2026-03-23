Due manager Xbox lasciano Microsoft, all'interno del cambiamento generale della divisione

Con l'uscita di scena di Phil Spencer e Sarah Bond e l'arrivo di Asha Sharma alla guida di Xbox, continuano i cambiamenti all'interno della divisione, con altri due manager di alto livello che hanno deciso di lasciare Microsoft in questi giorni.
Si tratta di due donne che ricoprivano incarichi di notevole importanza nella divisione Xbox, di cui non conosciamo ancora i rimpiazzi al momento ma che dovrebbero portare a delle modifiche nella direzione della divisione videoludica, in linea con quanto sta accadendo in questo periodo.
In seguito a prime indiscrezioni da parte di varie fonti, sono arrivate anche le conferme ufficiali da parte delle dirette interessate, che hanno pubblicato i propri messaggi di saluto sui social.
Responsabili di partnership terze parti e gaming AI
La prima è Lori Wright, ex-CVP della sezione "gaming partnership" di Xbox, in sostanza una figura chiave per quanto riguarda i rapporti soprattutto con le produzioni di terze parti per la piattaforma Microsoft, che ha deciso di lasciare Xbox e Microsoft in questi giorni, dopo circa 10 anni di carriera.
"Che incredibile decade è stata, grazie Microsoft e Xbox per tutti i ricordi", ha scritto la Wright, che ringrazia tutti e riferisce di voler iniziare un nuovo percorso ma ancora senza specificare di cosa si tratti.
Wright era legata direttamente a Sarah Bond, ed è probabile che la sua decisione sia maturata in seguito all'uscita di scena di quest'ultima, portando dunque a un cambiamento di tutta la sezione anche relativa ai rapporti con i third party.
L'altra uscita di scena è quella di Haiyan Zhang, General Manager di Gaming AI all'interno di Microsoft Gaming e Xbox, oltre ad aver coperto altri ruoli legati all'innovazione in ambito videoludico.
Zhang ha voluto confermare la volontà di lasciare Microsoft in seguito a "teorie della cospirazione" emerse dalla sua pagina LinkedIn, come riferito da lei stessa. A quanto pare, anche in questo caso si tratta di dimissioni volontarie, con la Zhang che passerà a Netflix, sempre nella sezione gaming della compagnia.
In entrambi i casi sembra trattarsi di dimissioni volontarie e in buoni rapporti, ma è piuttosto chiaro che rientrino in una dinamica di cambiamento e rinnovamento di Xbox iniziata con l'uscita di scena di Phil Spencer e Sarah Bond.