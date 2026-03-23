Due manager Xbox lasciano Microsoft, all'interno del cambiamento generale della divisione

In seguito a prime indiscrezioni da parte di varie fonti, sono arrivate anche le conferme ufficiali da parte delle dirette interessate, che hanno pubblicato i propri messaggi di saluto sui social.

Con l'uscita di scena di Phil Spencer e Sarah Bond e l'arrivo di Asha Sharma alla guida di Xbox , continuano i cambiamenti all'interno della divisione , con altri due manager di alto livello che hanno deciso di lasciare Microsoft in questi giorni.

Responsabili di partnership terze parti e gaming AI

La prima è Lori Wright, ex-CVP della sezione "gaming partnership" di Xbox, in sostanza una figura chiave per quanto riguarda i rapporti soprattutto con le produzioni di terze parti per la piattaforma Microsoft, che ha deciso di lasciare Xbox e Microsoft in questi giorni, dopo circa 10 anni di carriera.



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"Che incredibile decade è stata, grazie Microsoft e Xbox per tutti i ricordi", ha scritto la Wright, che ringrazia tutti e riferisce di voler iniziare un nuovo percorso ma ancora senza specificare di cosa si tratti.

Wright era legata direttamente a Sarah Bond, ed è probabile che la sua decisione sia maturata in seguito all'uscita di scena di quest'ultima, portando dunque a un cambiamento di tutta la sezione anche relativa ai rapporti con i third party.

L'altra uscita di scena è quella di Haiyan Zhang, General Manager di Gaming AI all'interno di Microsoft Gaming e Xbox, oltre ad aver coperto altri ruoli legati all'innovazione in ambito videoludico.

Zhang ha voluto confermare la volontà di lasciare Microsoft in seguito a "teorie della cospirazione" emerse dalla sua pagina LinkedIn, come riferito da lei stessa. A quanto pare, anche in questo caso si tratta di dimissioni volontarie, con la Zhang che passerà a Netflix, sempre nella sezione gaming della compagnia.

In entrambi i casi sembra trattarsi di dimissioni volontarie e in buoni rapporti, ma è piuttosto chiaro che rientrino in una dinamica di cambiamento e rinnovamento di Xbox iniziata con l'uscita di scena di Phil Spencer e Sarah Bond.