Resident Evil Requiem può essere vissuto in realtà virtuale grazie a una mod

Resident Evil Requiem è già un'esperienza horror di grande livello ma può diventare ancora più terrificante in realtà virtuale, come dimostra la nuova mod pubblicata di recente su PC, ancora in fase di lavorazione ma già funzionante.
Ovviamente non si tratta di una modalità ufficiale da parte di Capcom, ma la mod RE9VR è, al momento, un sistema molto efficace per poter vivere il nuovo survival horror ad un nuovo livello di immersione attraverso un visore a realtà virtuale, almeno su PC.
Potete trovare la mod in questione a questo indirizzo su NexusMods, ed è compatibile con vari visori anche se necessita di alcuni aggiustamenti a seconda del modello, come riferito nelle istruzioni disponibili al link riportato sopra.
Immersione superiore nell'orrore
Secondo quanto riferito dall'autore, la mod RE9VR per Resident Evil Requiem supporta tutti i visori VR compatibili con OpenVR e OpenXR, cosa che dovrebbe dunque consentire l'utilizzo a un'ampia gamma di prodotti.
La mod è stata costruita sulla base di REFramework, ma al momento ci sono ancora vari inconvenienti tecnici da sistemare al meglio, come alcuni elementi dell'interfaccia utente in 2D, alcuni dei quali possono comunque essere risolti che dei semplici reset del software.
Tra i requisiti c'è inoltre la presenza del VigEm Bus Driver, oltre ad alcune impostazioni da regolare per quanto riguarda il sistema di controllo, come viene esplicitamente spiegato nelle istruzioni disponibili su NexusMods nella pagina relativa alla mod.
In ogni caso, il funzionamento sebbene ancora piuttosto rudimentale è già convincente, come dimostra anche il video gameplay visibile qui sopra e tratto dalla versione attualmente disponibile per il download.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che Resident Evil Requiem ha spinto il mercato USA di febbraio e anche il trailer del DLSS 5 che trasforma Grace e Leon.