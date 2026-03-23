Ecco come gli smartphone economici potrebbero affrontare la crisi delle RAM

La crisi delle RAM continua a mettere in difficoltà aziende e consumatori, con prezzi alle stelle e risorse sempre meno disponibili. A subirne maggiormente le conseguenze sono gli smartphone economici e di fascia media, dato che sono principalmente esposti agli aumenti. Tuttavia, secondo quanto rivelato da una fonte, le aziende starebbero trovando alcune soluzioni per far fronte al problema.