Paga migliaia di euro su Amazon per una GeForce RTX 5090, ma gli arriva solo 1Kg di detersivo e non viene rimborsato

Il detersivo più costoso di sempre?

La sorpresa è però arrivata all'apertura del pacco: al posto della costosa GPU, nella scatola c'era semplicemente un pacco da 1 kg di detersivo Ghadi detergent powder.

L'utente ha raccontato di aver passato giorni a interagire con il servizio clienti di Amazon: "Ho passato gli ultimi 8 giorni a essere preso in giro dal team Executive Customer Relations di Amazon". Inizialmente gli era stato promesso che il problema sarebbe stato risolto entro il 18 o 19 marzo, ma la data è stata poi spostata al 25 marzo con la motivazione dell'avvio di un'indagine approfondita.

La situazione è degenerata quando, esasperato, ha minacciato di rivolgersi a un tribunale dei consumatori: "Oggi lo stress mentale è diventato troppo. Li ho chiamati, ho spiegato che non avevo ricevuto aggiornamenti e ho detto che mi sarei rivolto al tribunale dei consumatori". Poco dopo, però, è arrivata una risposta definitiva e negativa: "Dopo una "revisione completa", hanno affermato che era stato spedito il prodotto corretto e che non avrebbero emesso alcun rimborso". Secondo lui, "è chiaro che non hanno guardato le prove; hanno semplicemente chiuso il caso in risposta alla mia minaccia legale".

A rendere il caso ancora più sospetto sono alcuni dettagli logistici che non si sa bene per quale motivo siano stati ignorati: il peso indicato sulla spedizione era di soli 1,56 kg, incompatibile con una GPU di fascia alta (che pesa circa 3 kg). Inoltre, sono emerse alcune incongruenze nei documenti: il venditore risultava essere "FAB World Point", ma la fattura riportava un altro nome, e l'assenza dell'imposta iGST (che dovrebbe essere al 18% per questo tipo di prodotti) fa pensare alla presenza di irregolarità, anch'esse non indagate.

Inoltre, è emerso anche che quello di u/void_SW non sarebbe nemmeno un caso isolato, visto che altri utenti hanno segnalato casi simili con lo stesso venditore, ricevendo anch'essi un pacco di detersivo al posto dell'hardware acquistato. Che sia detersivo da passare sotto DLSS 5.0 per farlo diventare una GPU?