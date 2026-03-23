Paapa Essiedu ha ricevuto delle minacce di morte per aver ricevuto il ruolo di Piton nella serie TV di Harry Potter

Paapa Essiedu , l'attore che interpreterà il ruolo di Severus Piton nella serie TV di Harry Potter di HBO Max attualmente in produzione, ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte a sfondo razzista dopo essere stato scelto per la parte. In un'intervista concessa al Times, ha riportato alcuni degli attacchi ricevuti: "Mi hanno detto: "Rinuncia o ti ucciderò"". Dopo l'annuncio ufficiale del casting nell'aprile 2025, Essiedu è stato bersaglio di reazioni negative davvero forti, legate al fatto che un attore nero fosse stato scelto per un ruolo storicamente associato a un personaggio descritto diversamente nei libri.

Ma i libri non invitano a tollerare chi è diverso?

Essiedu ha sottolineato quanto la situazione sia difficile da ignorare: "È una cosa importante. La realtà è che, se apro Instagram, trovo qualcuno che mi scrive: "Verrò a casa tua e ti ucciderò". Quindi, anche se sono abbastanza sicuro che non verrò assassinato... potrebbe invecchiare male come frase! Ma sì, anche se spero di stare bene, nessuno dovrebbe subire una situazione del genere facendo il proprio lavoro." Ha poi aggiunto con amarezza: "Molte persone rischiano la vita nel loro lavoro. Io sto interpretando un mago in Harry Potter. E mentirei se dicessi che non ne sono colpito emotivamente."

Il Piton di Alan Rickman

Il personaggio di Piton era stato interpretato da Alan Rickman nei film, diventando una figura iconica della saga. Proprio per questo, il cambiamento non è stato accettato di buon grado.

Nonostante tutto, Essiedu ha spiegato di voler trasformare l'odio in motivazione: "Gli insulti mi danno energia" e "mi rendono ancora più determinato a rendere questo personaggio davvero mio, perché penso a come mi sentivo da bambino". Ha ricordato quanto fosse importante immaginarsi parte di quel mondo: "Mi immaginavo a Hogwarts su una scopa, e l'idea che un bambino come me possa vedersi rappresentato in quel mondo? È questa la motivazione per non lasciarsi intimidire da chi preferirebbe vedermi morto piuttosto che vedermi fare un lavoro di cui andrò fiero".

Alla domanda se non fosse meglio evitare i social, ha risposto con realismo: "Anche se riesci a ignorare qualcosa, non significa che non stia accadendo. Il problema resta diffuso e, comunque, le persone vedono certe cose e mi scrivono per sapere se sto bene".

A questo punto non ci resta che aspettare di vedere la serie di Harry Potter, per capire se Essedieu riuscirà a rispondere a tutte le critiche con la sua interpretazione del personaggio.