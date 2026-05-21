Pac-Man: Snack Breaks è una nuova serie animata in arrivo su YouTube dal 22 maggio

L'universo multimediale legato a Pac-Man si arricchisce di un nuovo progetto, appena svelato dall'editore Bandai Namco. È stata infatti annunciata Pac-Man: Snack Breaks , una nuova serie animata il cui debutto è fissato per il 22 maggio, data celebrata dalla community di appassionati come il "Pac-Man Day". Pac-Man rimane quindi protagonista del mondo dei videogiochi, a decenni dalla sua nascita.

Per tutte le soglie di attenzione

Il format del progetto si baserà su episodi di breve durata (definiti in fase di presentazione come "formato snack"), pensati per un consumo rapido, tipico del mondo di oggi in cui la soglia di attenzione media non supera il minuto.

Dal punto di vista narrativo, la serie non si limiterà a seguire le vicende della celebre palla gialla mangia pillole, ma introdurrà un ampio cast di personaggi di supporto.

Secondo quanto anticipato dalla sinossi ufficiale, le dinamiche tra i personaggi saranno duplici: alcuni aiuteranno Pac-Man ad affrontare le sue sfide e le incombenze quotidiane, mentre altri lo trascineranno in situazioni caotiche e imprevedibili. Il teaser mostra che le animazioni facciali hanno molti riferimenti alla cultura dei meme, tanto per far capire ancora di più a chi si rivolge la serie.

Il tema centrale della produzione mira ad espandere il mondo del personaggio oltre la sfera dei videogiocatori tradizionali, seguendo l'idea promozionale secondo cui "la vita non è solo un gioco per giocatore singolo".

Per quanto riguarda la distribuzione, Pac-Man: Snack Breaks sarà un'esclusiva della piattaforma YouTube. La programmazione prevede il lancio di un nuovo episodio a cadenza mensile.