Lanterns, ecco il trailer italiano della nuova serie televisiva DC

Warner Bros. ha pubblicato il teaser trailer italiano di Lanterns, la nuova serie televisiva ambientata nel DC Universe di James Gunn e dedicata al Corpo delle Lanterne Verdi, con protagonisti Hal Jordan e John Stewart.
Nello show, in arrivo sulla piattaforma streaming HBO Max il prossimo 16 agosto, seguiremo le vicende dei due personaggi in una versione inedita, con Hal a svolgere il ruolo di veterano e John alle prese con le prove necessarie per diventare una Lanterna Verde e sostituirlo.
La trama della serie, ad ogni modo, non avrà molto di cosmico e anzi si porrà come una sorta di reinterpretazione alla True Detective in cui i due protagonisti si ritroveranno a dover indagare su di un misterioso omicidio avvenuto nel cuore degli Stati Uniti.
Lanterns sarà composta da otto episodi e vedrà anche la presenza del Guy Gardner di Nathan Fillion, che abbiamo già visto in azione in Superman.
Una scrittura brillante?
Dopo il grande successo di Superman su HBO Max, Lanterns punta a consolidare il nuovo DC Universe con un racconto che si preannuncia brillante, visti gli autori coinvolti: parliamo di Chris Mundy (Ozark), Tom King (celebre autore DC) e Damon Lindelof (creatore di Lost e Watchmen in versione HBO).
Probabilmente le scelte narrative e artistiche relative alla serie televisiva con Kyle Chandler e Aaron Pierre puntano anche a prendere le distanze dal famigerato film con Ryan Reynolds, che per anni ha rappresentato una pessima pubblicità per il personaggio di Green Lantern.
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