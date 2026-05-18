Lanterns, ecco il trailer italiano della nuova serie televisiva DC

Warner Bros. ha pubblicato il teaser trailer italiano di Lanterns, la nuova serie televisiva ambientata nel DC Universe di James Gunn e dedicata al Corpo delle Lanterne Verdi, con protagonisti Hal Jordan e John Stewart.

Nello show, in arrivo sulla piattaforma streaming HBO Max il prossimo 16 agosto, seguiremo le vicende dei due personaggi in una versione inedita, con Hal a svolgere il ruolo di veterano e John alle prese con le prove necessarie per diventare una Lanterna Verde e sostituirlo.

La trama della serie, ad ogni modo, non avrà molto di cosmico e anzi si porrà come una sorta di reinterpretazione alla True Detective in cui i due protagonisti si ritroveranno a dover indagare su di un misterioso omicidio avvenuto nel cuore degli Stati Uniti.

Lanterns sarà composta da otto episodi e vedrà anche la presenza del Guy Gardner di Nathan Fillion, che abbiamo già visto in azione in Superman.