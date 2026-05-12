X-Files: Steve Buscemi, Amy Madigan e Ben Foster nel cast del reboot

A "sostituire" David Duchovny e Gillian Anderson nel nuovo The X-Files saranno Himesh Patel e Danielle Deadwyler , che nella serie interpreteranno il ruolo di due agenti dell'FBI assegnati a una divisione ormai dimenticata, dedicata appunto a casi riguardanti fenomeni inspiegabili.

Ci saranno infatti anche di Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton , a conferma di un progetto piuttosto ambizioso, determinato a rilanciare l'iconico show creato da Chris Carter nel 1993 con una convincente rivisitazione.

Il reboot di X-Files vedrà la presenza di Steve Buscemi, Amy Madigan e Ben Foster nel cast , ma non sono questi gli unici nomi che circolano per la nuova serie televisiva prodotta da Ryan Coogler.

Un cast di spessore

Oltre ai già citati Himesh Patel e Danielle Deadwyler, che hanno recitato rispettivamente in Odissea, mostrato di recente con il secondo trailer, e Till - Il coraggio di una madre, il cast del reboot di X-Files sembra poter vantare quantità e qualità.

Amy Madigan

Amy Madigan è infatti reduce dall'enorme successo di Weapons, pellicola che ha incassato oltre 270 milioni di dollari, e possiede un curriculum di tutto rispetto, che conta numerossime partecipazioni e produzioni tra film e serie televisive.

Steve Buscemi ha bisogno di ben poche presentazioni, visto che si tratta di uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, mentre Ben Foster è anche lui un nome di peso: probabilmente lo ricordate per il suo ruolo in Hell or High Water.