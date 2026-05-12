X-Files: Steve Buscemi, Amy Madigan e Ben Foster nel cast del reboot

Il reboot di X-Files vedrà la presenza di Steve Buscemi, Amy Madigan e Ben Foster nel cast, ma non sono questi gli unici nomi che circolano per la nuova serie televisiva prodotta da Ryan Coogler.
Ci saranno infatti anche di Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton, a conferma di un progetto piuttosto ambizioso, determinato a rilanciare l'iconico show creato da Chris Carter nel 1993 con una convincente rivisitazione.
A "sostituire" David Duchovny e Gillian Anderson nel nuovo The X-Files saranno Himesh Patel e Danielle Deadwyler, che nella serie interpreteranno il ruolo di due agenti dell'FBI assegnati a una divisione ormai dimenticata, dedicata appunto a casi riguardanti fenomeni inspiegabili.
Si tratta di una premessa narrativa che richiama inevitabilmente lo spirito della serie originale creata da Chris Carter, anche lui coinvolto nel progetto in qualità di produttore esecutivo.
Un cast di spessore
Oltre ai già citati Himesh Patel e Danielle Deadwyler, che hanno recitato rispettivamente in Odissea, mostrato di recente con il secondo trailer, e Till - Il coraggio di una madre, il cast del reboot di X-Files sembra poter vantare quantità e qualità.
Amy Madigan è infatti reduce dall'enorme successo di Weapons, pellicola che ha incassato oltre 270 milioni di dollari, e possiede un curriculum di tutto rispetto, che conta numerossime partecipazioni e produzioni tra film e serie televisive.
Steve Buscemi ha bisogno di ben poche presentazioni, visto che si tratta di uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, mentre Ben Foster è anche lui un nome di peso: probabilmente lo ricordate per il suo ruolo in Hell or High Water.
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