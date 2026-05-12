L'amiibo del golem di Mineru da Zelda: Tears of the Kingdom ha una data di uscita

Nintendo ha annunciato la data di uscita dell'amiibo del golem di Mineru, il personaggio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: sarà disponibile a partire dal 17 settembre e vanterà caratteristiche molto interessanti.

Stiamo infatti parlando di un amiibo dotato di alcune peculiarità che lo rendono un gran bell'oggetto da collezione: avrà braccia completamente snodabili, capaci di garantire un certo grado di posabilità, e consentirà di ottenere specifici bonus in-game.

Scansionando il golem in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sarà infatti possibile ottenere materiali utili per l'avventura, oltre a uno speciale tessuto per il parapendio che si illumina durante le ore notturne, donandogli un effetto visivo unico.

Le prenotazioni per l'amiibo del golem di Mineru sono già state aperte sul My Nintendo Store, ma non in Italia: vedremo se nelle prossime ore il prodotto farà la propria comparsa anche qui da noi.