The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai è in preordine su Amazon

Se sei un appassionato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, su Amazon puoi preordinare il cofanetto speciale Secrets of the Zonai a 106,34 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita ufficiale, prevista per il 20 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto da collezione imperdibile
Si tratta di un prodotto speciale realizzato da Dark Horse Books. L'edizione Hero include un artbook in inglese da 472 pagine, un contenitore Slipcase Premium, una stampa artistica, una mappa delle Profondità e una replica della Pietra Segreta del Tempo.
Si tratta quindi di un vero e proprio prodotto da collezione per gli appassionati. Come anticipato, l'artbook è in lingua inglese. Ricordiamo che il prodotto uscirà a fine ottobre, quindi dovrai attendere diversi mesi per riceverlo.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.