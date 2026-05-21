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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il cofanetto speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai, precisamente l'edizione Hero con artbook in inglese e tanti contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/05/2026
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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Se sei un appassionato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, su Amazon puoi preordinare il cofanetto speciale Secrets of the Zonai a 106,34 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita ufficiale, prevista per il 20 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto da collezione imperdibile

Si tratta di un prodotto speciale realizzato da Dark Horse Books. L'edizione Hero include un artbook in inglese da 472 pagine, un contenitore Slipcase Premium, una stampa artistica, una mappa delle Profondità e una replica della Pietra Segreta del Tempo.

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Si tratta quindi di un vero e proprio prodotto da collezione per gli appassionati. Come anticipato, l'artbook è in lingua inglese. Ricordiamo che il prodotto uscirà a fine ottobre, quindi dovrai attendere diversi mesi per riceverlo.

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