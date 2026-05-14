Il film di The Legend of Zelda è stato anticipato di una settimana: ecco la nuova data

Nintendo ha confermato che il film live-action dedicato a The Legend of Zelda uscirà nei cinema il 30 aprile 2027 invece del 7 maggio , come precedentemente comunicato. Si tratta di una settimana di anticipo rispetto a quanto pianificato, il che è sicuramente una buona notizia per chi non vede l'ora di sedere nella sala buia di un cinema per vederlo.

Il messaggio di Miyamoto

L'aggiornamento è stato comunicato da Shigeru Miyamoto in persona con un messaggio pubblicato sui canali social di Nintendo. "Vorrei informarvi che la data di uscita mondiale nelle sale del film dal vivo di The Legend of Zelda è stata anticipata al 30 aprile 2027, rispetto al 7 maggio", ha scritto il maestro. "La squadra sta lavorando intensamente per portare il film al pubblico il prima possibile. Manca meno di un anno all'uscita, quindi grazie per l'attesa."

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Nintendo non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto o sulle ragioni del cambio di programmazione, ma il leggero anticipo della release suggerisce che la produzione stia procedendo secondo i tempi previsti.

Il film rappresenta uno dei progetti cinematografici più importanti legati alle proprietà della compagnia giapponese dopo il successo dei due film d'animazione di Super Mario. In questo caso la serie di partenza è molto differente da quella dell'idraulico italiano, quindi resta da verificare la qualità dell'adattamento, considerando anche la diversa natura del film.