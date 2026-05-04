Super Mario Galaxy - Il Film ha un ritmo elevatissimo e Nintendo spiega perché

Qual è il ragionamento dietro questa scelta? Il creatore di Super Mario lo ha spiegato.

Shigeru Miyamoto di Nintendo ha parlato con la testata giapponese Nintendo Dream di Super Mario Galaxy - Il Film e ha commentato il fatto che la pellicola è alquanto rapida , con tante sequenze intense una dietro l'altra.

Le parole di Miyamoto su Super Mario Galaxy - Il Film

Secondo una traduzione automatica dal giapponese all'inglese, Miyamoto ha spiegato: "Un altro approccio consiste nel creare utilizzando piccole unità parziali. Ad esempio, 30 unità da 3 minuti ciascuna formano 90 minuti. Ed è molto simile al mio metodo personale; non creo nulla di superfluo, ma difficilmente butto via qualcosa. Quindi, la tecnica di Illumination prevede molti scambi e riorganizzazioni di queste unità, creando qualcosa dall'incredibile densità."

"Un'altra questione riguarda, ad esempio, i genitori che siedono lì per senso di responsabilità dopo aver portato i figli al cinema, o una storia che è commovente per i genitori ma che porta i bambini a correre per tutta la sala. Ho sempre voluto realizzare un film che non fosse così, quindi in questo senso penso sia stato un bene aver deciso di renderlo un'opera incalzante da 90 minuti, che finisse in un baleno senza lasciare il tempo di riprendere fiato."

Lo scopo quindi è creare un film adatto sia ai più piccoli che ai più grandi. La verità è che la stampa non ha apprezzato particolarmente il risultato finale, per la grande sorpresa di Miyamoto stesso.