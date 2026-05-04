Huawei Watch Fit 5: arrivano nuovi smartwatch con design aggiornato e pagamenti contactless

Il debutto sul mercato italiano è previsto a breve, quindi ha senso dare un'occhiata alle specifiche note finora.

Huawei aggiorna la propria gamma di smartwatch con la nuova serie Watch Fit 5 , evoluzione di una linea che negli ultimi anni ha puntato su design compatto e funzionalità per il monitoraggio quotidiano. La nuova generazione introduce modifiche estetiche e tecniche, con l'obiettivo di migliorare comfort, visibilità e versatilità d'uso. Le novità riguardano sia il modello base sia la variante Pro.

Huawei Watch Fit 5 e Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 mantiene il design quadrato che caratterizza la serie, ma introduce una nuova palette di colori e materiali aggiornati. L'attenzione è rivolta soprattutto alla vestibilità, con una struttura sottile e leggera pensata per un utilizzo prolungato durante la giornata. I cinturini sono stati riprogettati per migliorare la traspirabilità e l'adattabilità a diverse situazioni, dall'attività fisica agli spostamenti quotidiani: sembrano gli stessi, ottimi, del Huawei Watch GT Runner 2, che abbiamo recensito di recente su queste pagine. L'obiettivo è offrire maggiore comfort anche durante sessioni prolungate all'aperto.

Huawei Watch Fit 5 Pro in versione bianca

Huawei Watch Fit 5 Pro introduce materiali più resistenti, pensati per ridurre l'usura e migliorare la durata nel tempo. Questo modello è orientato anche a un utilizzo sportivo più avanzato, con supporto per attività come ciclismo, trail running e golf.

Un aggiornamento rilevante riguarda il display. La nuova serie adotta cornici più sottili per aumentare la superficie visibile, mentre la variante Pro integra uno schermo con luminosità più elevata, utile soprattutto in condizioni di luce intensa.

Sul fronte software, gli utenti possono scegliere tra numerosi quadranti personalizzabili, inclusi design tematici e opzioni configurabili. Questa flessibilità consente di adattare l'interfaccia a diversi contesti, dal tempo libero all'attività sportiva. Tra le novità figura anche il supporto ai pagamenti contactless tramite Curve Pay, disponibile sui dispositivi Huawei da poco tempo. Inoltre, viene introdotto l'accesso a Huawei Health+ e ad altri servizi collegati al monitoraggio di salute e attività fisica.

La serie Watch Fit 5 sarà disponibile in Italia a partire dal 7 maggio 2026; il prezzo, invece, non è ancora stato annunciato.