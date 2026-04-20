Amazfit Active 3 Premium, la recensione: il re degli smartwatch low cost ora costa decisamente di più

Partiamo subito dall'elefante nella stanza: Amazfit Active 3 Premium arriva sul mercato a circa 169 euro, un rincaro che tocca il 70% rispetto alla generazione precedente. Niente modello base, con l'etichetta "Premium" che, sulla carta, promette un salto evidente, con la conferma del vetro zaffiro per maggiore resistenza ai graffi dello schermo e una ghiera in acciaio inox che vuole dare la sensazione di avere un prodotto di fascia superiore. Anche l'interazione cambia con quattro pulsanti fisici, una scelta che punta a migliorare l'usabilità durante l'attività sportiva. Ma quando si va a provare lo smartwatch sul campo, l'aumento è giustificato da miglioramenti tangibili oppure si tratta di un semplice riposizionamento verso l'alto? Scopriamola nella nostra recensione dell'Amazfit Active 3 Premium .

Completano la dotazione NFC per i pagamenti , cartografia offline gratuita e un ecosistema software più ampio. Il dispositivo è resistente fino a 5 ATM e si propone come una soluzione sempre più orientata alla corsa, cercando di colmare il divario con modelli più costosi, pur senza raggiungerli del tutto. Il prezzo, come detto, è di 170 euro (lo stesso di Amazfit Active Max) ed esiste solo la versione premium, in tre colori: Apex Silver, Atlas Blue e Aero White. Per confronto, l'Active 2 Premium costa 130 euro di listino, mentre il modello base si ferma a 100€.

Sul fronte sportivo emerge la vera evoluzione. Active 3 Premium introduce metriche avanzate per la corsa come VO₂ max, soglia del lattato e zone di intensità, affiancate da un sistema di coaching basato su IA che adatta i piani di allenamento in base ai progressi. Le schermate sono altamente personalizzabili e permettono di visualizzare fino a sei parametri contemporaneamente, scegliendo tra decine di metriche disponibili. Il monitoraggio del recupero assume un ruolo centrale: variabilità della frequenza cardiaca, analisi del sonno e carico di allenamento vengono integrati in un sistema che offre una visione più completa dello stato fisico. La funzione BioCharge sintetizza il livello di energia giornaliera, aiutando a capire quando allenarsi o recuperare. Non mancano funzioni più pratiche come il tracciamento dell'usura delle scarpe, aggiornato automaticamente.

La batteria da 365 mAh promette fino a 12 giorni di utilizzo tipico e circa 7 giorni con uso intensivo. Durante le attività outdoor, l'autonomia arriva a 24 ore con GPS attivo continuo, estendibili fino a 76 ore in modalità risparmio energetico. La ricarica avviene tramite base magnetica e richiede circa due ore per un ciclo completo.

Sotto la scocca troviamo il processore HS3, affiancato da Bluetooth 5.3 e 4 GB di memoria interna , utilizzabili per la musica offline, l'archiviazione dei dati e le nuove mappe. Il comparto sensori è più completo rispetto alla generazione precedente: include un sensore PPG a doppia sorgente luminosa per il monitoraggio biometrico, accelerometro, giroscopio a sei assi, sensore geomagnetico, temperatura cutanea, luce ambientale e altimetro barometrico. Per la localizzazione, Amazfit utilizza un sistema GNSS basato su banda L1 con chip MediaTek AG3352B, una soluzione affidabile ma non ancora al livello dei sistemi dual band più avanzati.

Amazfit Active 3 Premium è uno smartwatch più ambizioso rispetto al passato, costruito meglio e con caratteristiche che lo avvicinano alla fascia alta . Il display è un AMOLED, sempre da 1,32 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e densità di 353 PPI. Il salto più evidente riguarda però la luminosità, che arriva fino a 3.000 nit (rispetto ai 2.000 nit dell'Active 2). Questo si traduce in una leggibilità molto elevata anche sotto la luce diretta, un aspetto cruciale quando si utilizza lo smartwatch all'aperto.

Design

Uno degli elementi che si notano subito nel confronto con la passata generazione è che Amazfit Active 3 Premium è più grande, e non di poco. Le dimensioni della cassa rotonda passano a 45 mm nonostante un display dalle dimensioni invariate; lo spessore sale a 11 mm da 9,9, mentre il peso si attesta su 54,6 grammi con cinturino. Numeri che lo rendono decisamente più pesante e presente al polso rispetto all'Active 2 (che nella versione Premium si fermava a 31,5 gr). Pur senza compromettere troppo il comfort durante l'attività sportiva, ora non è più un orologio che si dimentica di avere al polso, e questo potrebbe fargli perdere alcuni fan.

Active 3 Premium con confezione di vendita e base magnetica di ricarica

Il vetro zaffiro della versione Premium è confermato e resta uno degli elementi distintivi in questa fascia: è piuttosto resistente ai graffi, un po' meno alle impronte. Il look si basa su un design bicolore, dove la ghiera riflettente stacca visivamente dal colore del resto della cassa: la costruzione combina infatti acciaio inox per la cornice, tasti in lega di alluminio e fondello in plastica, una scelta che punta a bilanciare resistenza e leggerezza, ma che potrebbe non piacere a tutti. Gli agganci per il cinturino non sono fissi, ma possono ruotare intorno a una piccola vite per adattarsi meglio ai movimenti del polso.

A migliorare l'interazione contribuiscono poi quattro pulsanti fisici. Sono tasti dal profilo basso e discreto, ma con un "clic" ben marcato, e permettono di usare lo smartwatch senza mai toccare lo schermo: una funzione essenziale quando si indossano i guanti, si hanno le dita sudate o ci si allena in acqua (l'orologio ha un'impermeabilità di 5 ATM). Il dispositivo arriva sul mercato con un classico cinturino in silicone in tre opzioni di colore: Apex Silver, Arrow White e Atlas Blue (ovvero argento, bianco e blu).