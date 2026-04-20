Clair Obscur: Expedition 33 segna un nuovo record come gioco con più GOTY vinti in assoluto

Prima del gioco di Sandfall, tale risultato era riuscito solo a Baldur's Gate 3 , ma il titolo di Larian Studios non ha comunque raggiunto la quantità di premi raccolti dal celebre gioco di ruolo francese.

Con la recente vittoria del titolo di Gioco dell'Anno anche ai BAFTA, in particolare, Clair Obscur: Expedition 33 diventa il secondo gioco ad aver collezionato tutti e cinque i premi maggiori òlm,n , nelle kermesse che possono essere considerate più in vista, ovvero The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards, Golden Joystick Awards e BAFTA Games Awards.

Con le recenti conquiste, Clair Obscur: Expedition 33 stabilisce un nuovo record in termini di GOTY vinti , confermandosi il titolo che ne ha raccolti di più nella storia dei videogiochi , sebbene ci siano da fare alcune precisazioni.

Record ulteriormente incrementato

Clair Obscur: Expedition 33 si conferma il gioco con più GOTY vinti nella storia, avendo adesso raggiunto quota 513 premi raccolti come Game of the Year e superato anche Elden Ring (fermo a quota 435) e The Last of Us Parte II (326).

C'è da fare almeno una considerazione, però: la quantità di premi in stile Game of the Year è considerevolmente cresciuta in questi ultimi anni, così come la notorietà e la considerazione di questi.

In sostanza, fino a un po' di tempo fa non esistevano nemmeno tutte queste premiazioni, o comunque non se ne teneva più di tanto traccia, dunque in termini storici la questione va messa in una certa prospettiva.

In ogni caso, considerando periodi storici più vicini, il record di Clair Obscur: Expedition 33 resta comunque davvero notevole, considerando che ha superato mostri sacri come Elden Ring e Baldur's Gate 3.