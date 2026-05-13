Clair Obscur dimostra che c'è voglia di giochi d'azione, dice il director di Final Fantasy 7 Rebirth

Clair Obscur: Expedition 33 non è certo il primo gioco che fonde elementi da gioco di ruolo a turni con azioni in tempo reale. Possiamo infatti pensare a Super Mario RPG per SNES o anche a Lost Odyssey per Xbox 360. Ha però riportato al centro del discorso questo tipo di meccaniche e ora anche Naoki Hamaguchi ne ha parlato.

Hamaguchi è, come ben saprete, il director di Final Fantasy 7 Rebirth e del venturo Final Fantasy 7 Remake Parte 3 (che non ha ancora un nome ufficiale, pubblicamente almeno). Parlando con GameInformer, Hamaguchi ha spiegato quanto segue.