Clair Obscur dimostra che c'è voglia di giochi d'azione, dice il director di Final Fantasy 7 Rebirth

Clair Obscur: Expedition 33 non è certo il primo gioco che fonde elementi da gioco di ruolo a turni con azioni in tempo reale. Possiamo infatti pensare a Super Mario RPG per SNES o anche a Lost Odyssey per Xbox 360. Ha però riportato al centro del discorso questo tipo di meccaniche e ora anche Naoki Hamaguchi ne ha parlato.
Hamaguchi è, come ben saprete, il director di Final Fantasy 7 Rebirth e del venturo Final Fantasy 7 Remake Parte 3 (che non ha ancora un nome ufficiale, pubblicamente almeno). Parlando con GameInformer, Hamaguchi ha spiegato quanto segue.
Le parole di Hamaguchi sugli elementi d'azione nei giochi di ruolo
"I giochi in cui valuti la situazione, contempli le tue mosse e continui a costruire una strategia in base alle decisioni che prendi sono profondamente universali, strettamente legati alla natura stessa del pensiero umano."
"È anche vero che quando guardiamo ai giocatori più giovani, essi prediligono sempre più le esperienze in tempo reale nei giochi", ha affermato. "Credo che siano una generazione naturalmente abituata a ricevere un feedback istantaneo a ogni comando."
"Tenendo a mente questo contesto, potrebbe essere stato inevitabile che i giochi a turni che incorporano processi decisionali in tempo reale attraverso elementi d'azione guadagnassero importanza. Penso che questo rifletta il desiderio dei giocatori sia per l'emozione della strategia che per l'immediatezza della risposta." Voi cosa ne pensate di questo ragionamento? Siete d'accordo?
Parlando invece di Final Fantasy 7 Remake Parte 3, sappiamo che Cid e Vincent ruberanno la scena e Knights of the Round tornerà.
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