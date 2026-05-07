Cid e Vincent in Final Fantasy 7 Remake Parte 3 ruberanno la scena e Knights of the Round tornerà

Parlando con la testata tedesca ntower, il director di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 - Naoki Hamaguchi - ha dichiarato che Cid e Vincent , due personaggi già introdotti in Rebirth ma non giocabili dall'utente, saranno in grado di rubare la scena.

Cosa ha detto Hamaguchi su Final Fantasy 7 Remake Parte 3

"Abbiamo progettato ogni personaggio affinché avesse il proprio fascino unico, quindi non abbiamo creato il gioco con l'intenzione di far risaltare un solo personaggio rispetto agli altri," ha dichiarato Hamaguchi-san rispondendo a una domanda sul suo personaggio preferito.

"Tuttavia, se dovessi sceglierne uno, Yuffie è stata concepita come protagonista assoluta per il suo DLC, quindi possiede un eccellente equilibrio tra attacchi a lungo e corto raggio, oltre ad abilità fisiche e magiche. Di conseguenza, si è rivelata un personaggio molto versatile. Io stesso la includo sempre nel mio party durante le battaglie."

"Inoltre, non posso dire troppo, ma nel gioco finale, sia Vincent che Cid sono stati progettati con capacità di combattimento incredibilmente affascinanti. Sono personaggi che non vedo l'ora che tutti possano finalmente provare," ha concluso il director di Final Fantasy VII Remake Parte 3.

Inoltre, Hamaguchi ha discusso del fatto che l'evocazione Knights of the Round e la Supernova di Sephiroth torneranno in una nuova forma, adattati all'esperienza di gioco moderna offerta da Final Fantasy VII Remake Parte 3.

Speriamo di scoprire presto di più sul gioco, dopotutto Naoki Hamaguchi lo ha già completato quaranta volte.