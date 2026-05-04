Final Fantasy 7 Remake Parte 3? Naoki Hamaguchi lo ha già completato quaranta volte

Naoki Hamaguchi ha già completato Final Fantasy 7 Remake Parte 3 oltre quaranta volte: lo ha rivelato nel corso di un'intervista, parlando di quanto bene stia procedendo lo sviluppo del progetto, evidentemente già disponibile in una forma giocabile dall'inizio alla fine.

"Siamo molto entusiasti di come stanno procedendo i lavori", ha detto Hamaguchi. "Ho già completato oltre quaranta playthrough! Non vedo l'ora che quante più persone possibile possano provare il gioco: io e il team stiamo lavorando duramente per garantire un'esperienza indimenticabile."

"Guardandomi indietro, il traguardo di questo progetto sembrava incredibilmente lontano, quando abbiamo cominciato. Tuttavia ora sembra che il tempo sia volato sorprendentemente in fretta, anche perché le nostre giornate di lavoro erano così intense e ricche di eventi."

"Final Fantasy VII per me è un titolo davvero speciale, che ho profondamente ammirato, anche come creatore", ha continuato Hamaguchi. "Proprio per questo ho sempre portato con me la convinzione che questa serie di remake dovesse essere all'altezza delle aspettative dei fan."

"Gli appassionati hanno infatti continuato a dimostrare il loro amore per il gioco e a onorare gli sforzi dei miei colleghi sviluppatori, che hanno corso al mio fianco fino a questo punto."