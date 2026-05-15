Square Enix punta sempre più sulle uscite multipiattaforma, in particolare su Nintendo Switch 2

Con i risultati finanziari di Square Enix emergono anche varie considerazioni sulle strategie da adottare dalla compagnia, e il CEO Takashi Kiryu non ha perso l'occasione per ribadire la necessità di continuare a puntare sulle uscite multipiattaforma e, in particolare, su Nintendo Switch 2.

Con l'enorme diffusione della nuova console Nintendo, che ha ormai quasi raggiunto i 20 milioni di console nel suo primo anno fiscale, e il fatto che questa ponga meno ostacoli alla conversione di titoli più complessi, visto il suo hardware più avanzato del precedente, Square Enix ha intenzione di abbracciare in pieno lo sviluppo su più console.

Si tratta semplicemente del proseguimento di una politica che il CEO di Square Enix ha propugnato fin dall'inizio e che pare stia portando alla fine delle esclusive per la compagnia, che in questi anni si è aperta molto a tutte le piattaforme.