EA Play 12 mesi in super sconto su Instant Gaming: è come avere oltre 3 mesi gratis su Xbox

Buona occasione per chi vuole attivare o rinnovare EA Play su Xbox One e Xbox Series X|S. Su Instant Gaming il codice digitale da 12 mesi è disponibile a 23,85€ IVA esclusa, che diventano 29,10€ IVA inclusa. In pratica, un anno di abbonamento scende sotto la soglia dei 30 euro. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino dell'abbonamento annuale è di 40€. Acquistandolo su Instant Gaming si spendono 29,10€ IVA inclusa, con un risparmio effettivo di 10,90 euro. Lo sconto ufficiale indicato è del 40%, mentre calcolando il confronto sul prezzo finale IVA inclusa la riduzione è del 27,3%. Rapportando il risparmio al costo mensile del servizio, il vantaggio equivale a poco più di tre mesi di abbonamento inclusi senza costi aggiuntivi.