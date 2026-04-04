Electronic Arts ha annunciato la chiusura di un altro gioco nel 2026

Il piano di Electronic Arts di chiusura di giochi nel 2026 sta diventando sempre più massiccio. L'ultima vittima illustre ad aggiungersi alla lista nera è Plants vs. Zombies HD per computer e dispositivi Apple: il servizio del celebre e stravagante tower defense, in circolazione dal lontano maggio 2009, terminerà ufficialmente il 24 giugno 2026.

La serie Plants vs. Zombies è una delle più colpite dalle chiusure dei server. Il 28 aprile EA staccherà la spina anche ai server della versione PlayStation 3 di Plants vs. Zombies: Garden Warfare. Detto questo, non parliamo di una proprietà intellettuale morta, considerando la recente pubblicazione di Plants vs. Zombies: Replanted su diverse piattaforme, una versione rimasterizzata e arricchita del gioco originale che include la modalità cooperativa, la permadeath "R.I.P. Mode" e la modalità "Cloudy Day". Insomma, quella di EA appare soprattutto una strategia di riduzione dei costi, probabilmente in vista dell'acquisizione da parte del Fondo Pubblico dell'Arabia Saudita.