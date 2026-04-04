Stanco di aspettare un nuovo Splinter Cell, uno sviluppatore indie se l'è fatto da solo: Lizard State

Sono passati ben 13 anni dall'uscita di Splinter Cell: Blacklist , l'ultimo capitolo principale della celebre saga stealth di Ubisoft. Sebbene l'editore continui a rassicurare i fan sullo sviluppo del remake del primo episodio , nonostante gli evidenti problemi interni, tra licenziamenti e riavvii del progetto, un coraggioso sviluppatore indipendente ha deciso di non restare fermo ad aspettare, prendendo in mano la situazione a suo modo. Così è nato Lizard State , un nuovo videogioco d'azione stealth creato interamente dallo sviluppatore Benjamin Rose che, nemmeno a dirlo, sembra un tributo alle avventure di Sam Fisher , in particolare quelle della prima ora.

Un tributo evidente

Sebbene nel comunicato stampa ufficiale il nome di Sam Fisher non venga mai menzionato e il gioco venga semplicemente descritto come "ispirato ai classici", basta dare una rapida occhiata al trailer di annuncio per capire tutto quello che c'è da capire.

A spazzare via ogni dubbio ci pensa la descrizione sulla pagina Steam del gioco che promette "una campagna stealth breve e focalizzata", accompagnata da una "grafica ispirata ai classici dell'era PS2". Il level design offrirà "livelli che si aprono con percorsi interconnessi, diverse strade e scorciatoie", permettendo di risolvere i problemi in diversi modi.

Il gameplay è quello tipico dei grandi giochi stealth e vanta "un avanzato sistema di luci e ombre" che costringerà il giocatore a muoversi nell'oscurità per non essere visto, e "un avanzato sistema audio", in cui bisognerà calibrare ogni singolo passo per non allertare l'"IA reattiva". Non mancheranno inoltre meccaniche di hacking, livelli di difficoltà multipli e obiettivi secondari opzionali.

Per quanto riguarda il lato narrativo, l'intera vicenda si svolgerà nell'arco di una singola notte. Il giocatore sarà chiamato a infiltrarsi su un'isola occupata da una fazione di rinnegati con il delicato compito di trarre in salvo un ostaggio. Lizard State, al momento, non ha una data di uscita precisa ma è previsto in arrivo a breve ed è già possibile aggiungerlo alla propria lista dei desideri su Steam.