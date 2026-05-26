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Un nuovo gioco LEGO spunta in una classificazione coreana, ma non è l'unico

Tramite l'ente di classificazione videoludico coreano abbiamo modo di scoprire l'esistenza di un nuovo gioco LEGO, oltre a una serie di conferme su giochi già noti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/05/2026
Un ponte sopra due strade con delle palme in Cities Skylines

L'ente di classificazione e amministrazione dei videogiochi della Corea del Sud ha classificato una serie di giochi e in mezzo a questi è spuntato un nuovo gioco LEGO che non è ancora stato annunciato.

Vediamo tutti i dettagli scoperti tramite la classificazione.

La classificazione del nuovo gioco LEGO

Il gioco LEGO emerso dalla classificazione coreana si chiamerebbe LEGO Skylines ed è pubblicato da Paradox Interactive. Senza informazioni ufficiali dobbiamo fare supposizioni, ma pare molto credibile che si tratti di una versione LEGO della serie di videogiochi Cities: Skylines di Paradox Interactive, un'idea certamente interessante visto che parliamo di un gioco city builder che potrebbe funzionare molto bene con le costruzioni LEGO.

La classificazione di LEGO Skylines
La classificazione di LEGO Skylines

Per il resto, la classificazione segnala Persona 4 Revival, già noto ma per ora senza data di uscita ufficiale. Considerando che non siamo troppo lontani dal Summer Game Fest 2026 e dallo State of Play di Sony, è possibile che un annuncio sulla data di uscita sia in arrivo tra non molto.

LEGO Donkey Kong è stato annunciato da Nintendo con un teaser LEGO Donkey Kong è stato annunciato da Nintendo con un teaser

L'ente indica poi altri giochi come Gears of War: E-Day, Ace Combat 8: Wings of Theve e Marvel's Guardians of the Galaxy. Quest'ultimo potrebbe incuriosirvi visto che è un vecchio gioco già disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S e Switch (solo cloud), ma tramite una precedente classificazione di Taiwan pare che si tratti di una versione Nintendo Switch 2, supponiamo nativa e non cloud.

Non ci resta che attendere e vedere cosa sarà annunciato nei prossimi eventi.

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