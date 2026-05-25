Con Anomalith, FuRyu punta sulla trasparenza per combattere i pregiudizi contro i suoi titoli

Per garantire la qualità del suo prossimo titolo, chiamato Anomalith , FuRyu ( Crystar , Exstetra) ha deciso di adottare un approccio aperto e basato sul riscontro diretto del pubblico, per cercare di ridurre i pregiudizi che riguardano il gamaeplay dei suoi giochi. Tra le misure intraprese, lo studio ha organizzato sessioni di playtesting pre-lancio riservate alla stampa videoludica nipponica . L'obiettivo è stato quello di raccogliere critiche e pareri sul gameplay, concentrandosi in particolare sull'esplorazione, sul sistema di combattimento, sulla personalizzazione e sulla sensazione generale restituita dal gioco come sparatutto in terza persona.

Leggete le anteprime

Sui propri canali social, FuRyu ha invitato gli utenti più scettici a leggere le anteprime pubblicate dalla stampa. Tuttavia, l'azienda si è detta consapevole che l'unico vero modo per dissipare i dubbi dei giocatori sia permettere loro di testare il prodotto in prima persona.

A tal proposito, il team ha fatto sapere di essere al lavoro per "offrire a tutti l'opportunità di provare il gioco", sebbene al momento non sia stato specificato se questa iniziativa si tradurrà in un evento in presenza o nella pubblicazione di una demo digitale.

"C'è ancora molto da fare prima dell'uscita, ma continueremo a lavorare allo sviluppo per essere all'altezza delle vostre aspettative", hanno dichiarato gli sviluppatori, ribadendo l'impegno a rifinire l'esperienza di gioco.

Questo approccio comunicativo ha suscitato una reazione quasi unanimemente positiva tra i giocatori giapponesi. Molti utenti hanno apprezzato la volontà di FuRyu di riconoscere i propri punti deboli e di riflettere sul suo storico di produzioni, caratterizzato in passato da un'alternanza di successi e progetti meno riusciti. D'altro canto, questa operazione di trasparenza ha innalzato notevolmente le aspettative per Anomalith: la qualità finale del titolo avrà un peso significativo nel consolidare o meno la fiducia del pubblico locale nei confronti dello sviluppatore.

L'uscita di Anomalith è fissata per il prossimo 29 ottobre, con un lancio previsto su PC (Steam), PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.