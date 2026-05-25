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Con Anomalith, FuRyu punta sulla trasparenza per combattere i pregiudizi contro i suoi titoli

In vista del lancio del suo prossimo sparatutto in terza persona, lo sviluppatore FuRyu ha adottato una strategia comunicativa basata sulla trasparenza per rassicurare l'utenza.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/05/2026
Un personaggio di Anomalith

Per garantire la qualità del suo prossimo titolo, chiamato Anomalith, FuRyu (Crystar, Exstetra) ha deciso di adottare un approccio aperto e basato sul riscontro diretto del pubblico, per cercare di ridurre i pregiudizi che riguardano il gamaeplay dei suoi giochi. Tra le misure intraprese, lo studio ha organizzato sessioni di playtesting pre-lancio riservate alla stampa videoludica nipponica. L'obiettivo è stato quello di raccogliere critiche e pareri sul gameplay, concentrandosi in particolare sull'esplorazione, sul sistema di combattimento, sulla personalizzazione e sulla sensazione generale restituita dal gioco come sparatutto in terza persona.

Leggete le anteprime

Sui propri canali social, FuRyu ha invitato gli utenti più scettici a leggere le anteprime pubblicate dalla stampa. Tuttavia, l'azienda si è detta consapevole che l'unico vero modo per dissipare i dubbi dei giocatori sia permettere loro di testare il prodotto in prima persona.

A tal proposito, il team ha fatto sapere di essere al lavoro per "offrire a tutti l'opportunità di provare il gioco", sebbene al momento non sia stato specificato se questa iniziativa si tradurrà in un evento in presenza o nella pubblicazione di una demo digitale.

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"C'è ancora molto da fare prima dell'uscita, ma continueremo a lavorare allo sviluppo per essere all'altezza delle vostre aspettative", hanno dichiarato gli sviluppatori, ribadendo l'impegno a rifinire l'esperienza di gioco.

Questo approccio comunicativo ha suscitato una reazione quasi unanimemente positiva tra i giocatori giapponesi. Molti utenti hanno apprezzato la volontà di FuRyu di riconoscere i propri punti deboli e di riflettere sul suo storico di produzioni, caratterizzato in passato da un'alternanza di successi e progetti meno riusciti. D'altro canto, questa operazione di trasparenza ha innalzato notevolmente le aspettative per Anomalith: la qualità finale del titolo avrà un peso significativo nel consolidare o meno la fiducia del pubblico locale nei confronti dello sviluppatore.

L'uscita di Anomalith è fissata per il prossimo 29 ottobre, con un lancio previsto su PC (Steam), PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

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