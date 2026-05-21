Annunciato "For One Night Only": è un nuovo showcase su team e giochi britannici

All'interno della ricca estate videoludica emerge anche un altro evento da seguire: si tratta di For One Night Only, un nuovo showcase incentrato soprattutto sull'ambiente di sviluppo britannico, durante il quale saranno presenti vari team e giochi provenienti dal Regno Unito in particolare.
La data fissata è il 29 luglio, con lo show che si terrà dal vivo presso Outernet London e varrà ovviamente trasmesso anche online attraverso vari canali, contenente trailer, annunci, interviste e approfondimenti su varie produzioni che hanno come filo conduttore lo sviluppo di giochi nel Regno Unito.
Sono previsti anche alcuni "reveal esclusivi", dunque è possibile che possano emergere anche delle novità assolute da questo palcoscenico, e considerando alcuni dei nomi coinvolti potrebbero esserci informazioni davvero interessanti.
Una lunga primavera/estate di novità videoludiche
Anche For One Night Only si va dunque a piazzare nella lunga estate (o meglio primavera/estate) di eventi videoludici che ci si sta parando dinanzi, considerando che si somma ai già annunciati Summer Game Fest, Xbox Games Showcase e State of Play, sebbene questi facciano parte ancora effettivamente della tarda primavera.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale di For One Night Only, dal quale arriveranno ulteriori dettagli in avvicinamento alla data del 29 luglio.
Per il momento, questi sono i team che sono confermati come presenti all'evento:
- Bossa Studios
- Criterion - A Battlefield Studio
- Firefly Studios
- FuturLab
- Huey Games
- Huskrafts
- IO Interactive
- Salix Games
- Spiderling Studios
- Team 17
- Two Point Studios
- Yogscast Games
Spiccano IO Interactive, autori dello 007 First Light in arrivo, il team Criterion ora diventato parte integrante della divisione di EA dedicata a Battlefield, al lavoro anche su Battlefield 6 e vari altri studi tra indie e non.
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