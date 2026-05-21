Annunciato "For One Night Only": è un nuovo showcase su team e giochi britannici

All'interno della ricca estate videoludica emerge anche un altro evento da seguire: si tratta di For One Night Only, un nuovo showcase incentrato soprattutto sull'ambiente di sviluppo britannico, durante il quale saranno presenti vari team e giochi provenienti dal Regno Unito in particolare.

La data fissata è il 29 luglio, con lo show che si terrà dal vivo presso Outernet London e varrà ovviamente trasmesso anche online attraverso vari canali, contenente trailer, annunci, interviste e approfondimenti su varie produzioni che hanno come filo conduttore lo sviluppo di giochi nel Regno Unito.

Sono previsti anche alcuni "reveal esclusivi", dunque è possibile che possano emergere anche delle novità assolute da questo palcoscenico, e considerando alcuni dei nomi coinvolti potrebbero esserci informazioni davvero interessanti.