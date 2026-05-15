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L'IA non può salvare un team di sviluppo senza capacità, dice un ex Electronic Arts

Un ex dirigente di Electronic Arts ha spiegato il proprio punto di vista sull'intelligenza artificiale, raccontando che non può creare un gioco di qualità se le persone del team non hanno le capacità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/05/2026
La sede di Electronic Arts

L'IA è sempre più importante nello sviluppo dei videogiochi, ma è davvero uno strumento miracoloso come alcuni pensano? Secondo David Gardner, un ex dirigente di Electronic Arts, ex CEO di Atari e ora co-fondatore di London Venture Partners, non è affatto così.

Parlando con The Game Business, Gardner ha spiegato il proprio punto di vista sull'uso dell'IA nei videogiochi.

Le parole di Gardner sull'IA

Gardner ha affermato: "L'intelligenza artificiale e i piccoli team... questo è il nuovo modello di business, almeno per una nuova proprietà intellettuale. Ti butti, metti in moto l'ingranaggio, crei la tua community e inizi a generare guadagni regolari perché le persone spendono. E poi punti in alto. Non hai bisogno di un mega team. Avrai sempre più agenti IA attivi per rendere produttivo il tuo processo di sviluppo."

David Gardner
David Gardner

Sebbene detto in questo modo sembri tutto rose e fiori, c'è un problema: l'IA velocizza i lavori ma velocizza anche i pessimi lavori. "Riusciranno a garantire la qualità? I singoli individui sono validi? Perché l'IA si limiterà a portarli più velocemente da qualche parte, che sia un posto buono o uno pessimo. Il mio compito come investitore è capire: questo team sarà in grado di colpire nel segno? Riusciranno a comprendere cosa ameranno i consumatori? E saranno persino capaci di andare d'accordo durante il viaggio?"

Lo studio di Lies of P userà l'IA generativa, con "pieni diritti legali" sugli asset usati per allenarla Lo studio di Lies of P userà l'IA generativa, con pieni diritti legali sugli asset usati per allenarla

Molte grandi compagnie stanno iniziando a usare ufficialmente l'IA, ad esempio Bandai Namco conferma che la sta usando per rendere lo sviluppo più efficiente.

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