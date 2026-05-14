Lo studio di Lies of P userà l'IA generativa, con "pieni diritti legali" sugli asset usati per allenarla

Recentemente, sono emerse delle proposte di lavoro di NEOWIZ e della sua sussidiaria ROUND8, autori di Lies of P , che indicavano che degli strumenti basati su IA generativa saranno usati per lo sviluppo di videogiochi. Questo ha spinto i giocatori a temere che la compagnia volesse usare tale discussa tecnologia per creare il seguito del proprio soulslike.

Cosa ha detto il team di Lies of P

Parlando con Eurogamer.net, gli autori hanno spiegato che la proposta di lavoro per un "creatore IA" non è legata a un seguito di Lies of P. Il ruolo è legato a un team di ricerca e sviluppo artistico che lavora in modo indipendente internamente a ROUND8.

Questo team di ricerca e sviluppo userà l'IA generativa per creare elementi grafici che saranno utilizzati "unicamente come punti di riferimento interni" durante la pre-produzione dei giochi. Inoltre, gli asset usati per allenare questi strumenti IA sono prodotti internamente e la compagnia possiede i "pieni diritti legali" in merito. Il contenuto grafico finale che sarà presente nel videogioco sarà completamente creato da artisti umani con grande esperienza, spiega il team.

Segnaliamo infine che Lies of P 2 è entrato in piena produzione, procedono anche i lavori su Project Rubicon, Windi e altri GDR.