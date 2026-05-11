Lies of P 2 è entrato in piena produzione, procedono anche i lavori su Project Rubicon, Windi e altri GDR

Lies of P 2, o qualunque sarà il titolo del prossimo capitolo della serie, è ufficialmente entrato nella fase di piena produzione. La conferma arriva dall'ultimo report finanziario del publisher sudcoreano Neowiz. Nel documento destinato agli azionisti, l'azienda spiega che il progetto ha "superato la fase di prototipo" ed è ora "entrato nella fase di sviluppo completo".

Sempre nello stesso report viene indicato, più nello specifico, che il gioco si trova attualmente nella fase di vertical slice. Ciò significa che il team sta lavorando alla realizzazione di una piccola porzione giocabile, completa di tutti gli elementi fondamentali dell'esperienza finale (dalle meccaniche di gameplay alle animazioni, dall'interfaccia all'atmosfera generale). Una sorta di "fetta" rappresentativa del gioco completo, utile a definire gli standard qualitativi e a consolidare la visione del progetto.