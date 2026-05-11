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Lies of P 2 è entrato in piena produzione, procedono anche i lavori su Project Rubicon, Windi e altri GDR

Lies of P 2 entra in piena produzione e raggiunge la fase di vertical slice, mentre Neowiz conferma una serie di nuovi GDR in lavorazione tra progetti interni e collaborazioni con studi esterni.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/05/2026
Il protagonista di Lies of P
Lies of P
Lies of P
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Lies of P 2, o qualunque sarà il titolo del prossimo capitolo della serie, è ufficialmente entrato nella fase di piena produzione. La conferma arriva dall'ultimo report finanziario del publisher sudcoreano Neowiz. Nel documento destinato agli azionisti, l'azienda spiega che il progetto ha "superato la fase di prototipo" ed è ora "entrato nella fase di sviluppo completo".

Sempre nello stesso report viene indicato, più nello specifico, che il gioco si trova attualmente nella fase di vertical slice. Ciò significa che il team sta lavorando alla realizzazione di una piccola porzione giocabile, completa di tutti gli elementi fondamentali dell'esperienza finale (dalle meccaniche di gameplay alle animazioni, dall'interfaccia all'atmosfera generale). Una sorta di "fetta" rappresentativa del gioco completo, utile a definire gli standard qualitativi e a consolidare la visione del progetto.

Non c'è solo Lies of P 2

Se da un lato la notizia conferma che i lavori procedono, dall'altro il fatto che il gioco sia entrato solo di recente nella piena produzione suggerisce che servirà ancora almeno qualche anno prima di arrivare al completamento dello sviluppo.

Come già anticipato in passato, oltre a Lies of P 2 Neowiz sta portando avanti anche altri progetti. Il report menziona Project Rubicon, un GDR fortemente narrativo anch'esso nella fase di vertical slice, e Project Windi, un altro GDR in stile Souls‑like che si trova invece ancora in fase di prototipo.

Lies of P 2 "non vi deluderà", dice il director, dopo i riconoscimenti di Overture come miglior DLC Lies of P 2 non vi deluderà, dice il director, dopo i riconoscimenti di Overture come miglior DLC

L'azienda sta inoltre collaborando con studi esterni su due GDR pensati per il pubblico occidentale: un titolo retro‑fantascientifico in prima persona sviluppato da Wolfeye Studios (autori di Weird West) e un CRPG noir realizzato da Zakazane Studio.

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