Forza Horizon 6 è stato caricato su Steam senza crittazione, trafugati tutti i file

A questo punto bisognerà capire l'incidenza effettiva del fenomeno e la portata degli eventuali danni causati da questo errore nel caricamento dei file rispetto alle vendite che Forza Horizon 6 riuscirà a totalizzare al debutto su PC.

Forza Horizon 6 ci porta in Giappone, tra paesaggi mozzafiato e gare urbane. Il nostro provato!

Quando mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale del nuovo capitolo della serie firmata Playground Games, fissato al 19 maggio (ma con un accesso anticipato al 15 maggio per chi prenota la Premium Edition), quanto accaduto non sarà stato certamente piacevole.

Parliamo di circa 155 GB di dati non protetti che qualcuno pare sia già riuscito a utilizzare in forma giocabile, come testimoniano immagini e brevi video che mostrano Forza Horizon 6 in funzione tramite la build trapelata per errore.

Forza Horizon 6 è stato protagonista di un brutto incidente: a quanto sembra il gioco è stato caricato su Steam senza crittazione e ciò ha consentito ad alcuni utenti di accedere anticipatamente ai file della versione completa, trafugandoli per intero.

Non è la prima volta che accade

In realtà l'incidente legato al download anticipato di Forza Horizon 6, per quanto clamoroso, non è un caso isolato. Nelle scorse ore, infatti, è accaduto qualcosa di estremamente simile con LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che qualcuno sta già giocando sempre per via di una versione completa caricata per errore.

In precedenza, qualcosa di simile è accaduto con Death Stranding 2: On the Beach, che pochi giorni prima dell'uscita ha visto il caricamento di una build da oltre 100 GB priva di crittografia e dunque esposta a qualsiasi rischio.