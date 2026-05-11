5

Forza Horizon 6 è stato caricato su Steam senza crittazione, trafugati tutti i file

Sembra che la versione PC di Forza Horizon 6 sia stata caricata su Steam per i preload in una versione priva di crittazione, il che ha consentito ad alcuni utenti di trafugare tutti i file del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/05/2026
Una delle vetture di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Articoli News Video Immagini

Forza Horizon 6 è stato protagonista di un brutto incidente: a quanto sembra il gioco è stato caricato su Steam senza crittazione e ciò ha consentito ad alcuni utenti di accedere anticipatamente ai file della versione completa, trafugandoli per intero.

Parliamo di circa 155 GB di dati non protetti che qualcuno pare sia già riuscito a utilizzare in forma giocabile, come testimoniano immagini e brevi video che mostrano Forza Horizon 6 in funzione tramite la build trapelata per errore.

Quando mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale del nuovo capitolo della serie firmata Playground Games, fissato al 19 maggio (ma con un accesso anticipato al 15 maggio per chi prenota la Premium Edition), quanto accaduto non sarà stato certamente piacevole.

Forza Horizon 6 ci porta in Giappone, tra paesaggi mozzafiato e gare urbane. Il nostro provato! Forza Horizon 6 ci porta in Giappone, tra paesaggi mozzafiato e gare urbane. Il nostro provato!

A questo punto bisognerà capire l'incidenza effettiva del fenomeno e la portata degli eventuali danni causati da questo errore nel caricamento dei file rispetto alle vendite che Forza Horizon 6 riuscirà a totalizzare al debutto su PC.

Non è la prima volta che accade

In realtà l'incidente legato al download anticipato di Forza Horizon 6, per quanto clamoroso, non è un caso isolato. Nelle scorse ore, infatti, è accaduto qualcosa di estremamente simile con LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che qualcuno sta già giocando sempre per via di una versione completa caricata per errore.

In precedenza, qualcosa di simile è accaduto con Death Stranding 2: On the Beach, che pochi giorni prima dell'uscita ha visto il caricamento di una build da oltre 100 GB priva di crittografia e dunque esposta a qualsiasi rischio.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Forza Horizon 6 è stato caricato su Steam senza crittazione, trafugati tutti i file