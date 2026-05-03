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Forza Horizon 6 è disponibile al download anticipato e le dimensioni sono alquanto enormi

Forza Horizon 6 può ora essere scaricato in maniera anticipata con la funzione di preload su PC e Xbox Series X|S, svelando le dimensioni ragguardevoli del nuovo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/05/2026
Un'immagine di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Microsoft ha aperto la possibilità di preload per Forza Horizon 6, e il download anticipato svela le dimensioni alquanto enormi del gioco, che richiede un notevole spazio libero su SSD per scaricamento e installazione.

Non risulta sorprendente, considerando che anche gli altri capitoli recenti della serie hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, e rientra nel trend delle produzioni di maggior rilievo di questi anni, ma è comunque utile sapere che ci sarà bisogno di ben più di 100 GB per poter installare il gioco.

Il pacchetto attualmente scaricabile e installabile ammonta a 134,86 GB su Xbox Series X|S e a 146,4 GB su PC, salvo eventuali modifiche che potrebbero emergere con gli aggiornamenti, con possibili patch disponibili anche prima o contemporaneamente al lancio.

Un gioco enorme

Sembra dunque che siano leggermente cambiate le dimensioni rispetto a quelle che erano state segnalate in precedenza dall'app Xbox, che qualche giorno fa segnalava circa 144 GB su Xbox Series X|S e 156 GB su PC, con una certa riduzione di spazio richiesto per entrambe le versioni.

La data di uscita di Forza Horizon 6 è fissata per il 19 maggio per tutti i giocatori, mentre coloro che hanno acquistato la Premium Edition potranno accedervi con quattro giorni di anticipo, già dal 15 maggio.

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Il gioco sarà ovviamente disponibile al lancio all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, rappresentando probabilmente l'uscita di maggior rilievo di un mese che si prospetta comunque molto ricco per il servizio su abbonamento di Microsoft.

A questo punto attendiamo di vedere se Forza Horizon 6 sia destinato a rientrare ufficialmente nella prima ondata o nella seconda di maggio su Game Pass, considerando che va a piazzarsi vicino alla metà del mese, con l'annuncio dei nuovi giochi che dovrebbe arrivare proprio la prossima settimana.

Qualche giorno fa abbiamo scoperto nuovi dettagli su sfide, Festival playlist e auto aftermarket nel gioco.

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