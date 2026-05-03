Forza Horizon 6 è disponibile al download anticipato e le dimensioni sono alquanto enormi

Microsoft ha aperto la possibilità di preload per Forza Horizon 6, e il download anticipato svela le dimensioni alquanto enormi del gioco, che richiede un notevole spazio libero su SSD per scaricamento e installazione.
Non risulta sorprendente, considerando che anche gli altri capitoli recenti della serie hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, e rientra nel trend delle produzioni di maggior rilievo di questi anni, ma è comunque utile sapere che ci sarà bisogno di ben più di 100 GB per poter installare il gioco.
Il pacchetto attualmente scaricabile e installabile ammonta a 134,86 GB su Xbox Series X|S e a 146,4 GB su PC, salvo eventuali modifiche che potrebbero emergere con gli aggiornamenti, con possibili patch disponibili anche prima o contemporaneamente al lancio.
Un gioco enorme
Sembra dunque che siano leggermente cambiate le dimensioni rispetto a quelle che erano state segnalate in precedenza dall'app Xbox, che qualche giorno fa segnalava circa 144 GB su Xbox Series X|S e 156 GB su PC, con una certa riduzione di spazio richiesto per entrambe le versioni.
La data di uscita di Forza Horizon 6 è fissata per il 19 maggio per tutti i giocatori, mentre coloro che hanno acquistato la Premium Edition potranno accedervi con quattro giorni di anticipo, già dal 15 maggio.
Il gioco sarà ovviamente disponibile al lancio all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, rappresentando probabilmente l'uscita di maggior rilievo di un mese che si prospetta comunque molto ricco per il servizio su abbonamento di Microsoft.
A questo punto attendiamo di vedere se Forza Horizon 6 sia destinato a rientrare ufficialmente nella prima ondata o nella seconda di maggio su Game Pass, considerando che va a piazzarsi vicino alla metà del mese, con l'annuncio dei nuovi giochi che dovrebbe arrivare proprio la prossima settimana.
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