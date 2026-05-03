Forza Horizon 6 è disponibile al download anticipato e le dimensioni sono alquanto enormi

Microsoft ha aperto la possibilità di preload per Forza Horizon 6, e il download anticipato svela le dimensioni alquanto enormi del gioco, che richiede un notevole spazio libero su SSD per scaricamento e installazione.

Non risulta sorprendente, considerando che anche gli altri capitoli recenti della serie hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, e rientra nel trend delle produzioni di maggior rilievo di questi anni, ma è comunque utile sapere che ci sarà bisogno di ben più di 100 GB per poter installare il gioco.

Il pacchetto attualmente scaricabile e installabile ammonta a 134,86 GB su Xbox Series X|S e a 146,4 GB su PC, salvo eventuali modifiche che potrebbero emergere con gli aggiornamenti, con possibili patch disponibili anche prima o contemporaneamente al lancio.