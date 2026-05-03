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Rockstar Games potrebbe essere al lavoro sulle rimasterizzazioni di altri titoli classici

Stando a un annuncio lavorativo, Rockstar Games potrebbe essere al lavoro su altre versioni rimasterizzate dei suoi giochi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/05/2026
The Warriors di Rockstar Games

Lo studio di sviluppo Rockstar Games, noto soprattutto per la serie Grand Theft Auto, ha pubblicato un annuncio lavorativo per un Senior Gameplay Programmer che suggerisce la possibilità dell'arrivo di nuove edizioni rimasterizzate dei titoli classici della compagnia. Giusto precisare che allo stato attuale non c'è niente di confermato, ma la possibilità qualcuno voglia capitalizzare l'ampio patrimonio di titoli amatissimi della compagnia non ci sembra così remota.

Il passaggio incriminato

Comunque sia, l'annuncio, pubblicato sul sito ufficiale di Rockstar, recita in un passaggio in particolare:

Il passaggio incriminato
Il passaggio incriminato

"Rockstar è alla ricerca di un talentuoso Senior Gameplay Programmer con la passione per lo sviluppo di videogiochi. Lavorerai all'interno di un team ristretto ma di grande esperienza, assumendoti idealmente la responsabilità di una o più aree classiche della tecnologia videoludica e uscendo dalla tua comfort zone per operare in altri ambiti, all'occorrenza."

Nessuno vuole lanciare un gioco vicino a GTA 6, secondo l'autore di Dead Space Nessuno vuole lanciare un gioco vicino a GTA 6, secondo l'autore di Dead Space

Il candidato avrà tra le sue responsabilità quella di "identificare aree per migliorare ed estendere / modificare dei sistemi di gameplay esistenti, nonché di fornire soluzioni per modifiche al design.

Come detto, non prendete queste informazioni come conferme, perché non lo sono. Del resto, è chiaro che un patrimonio come quello di Rockstar Games andrà valorizzato in qualche modo. Che dopo la rimasterizzazione dei primi tre GTA 3D non arrivi anche la rimasterizzazione del quarto capitolo? Sicuramente dopo il lancio di GTA 6.

#Rockstar Games
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