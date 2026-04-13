Rockstar Games non paga il riscatto, gruppo hacker pronto a svelare i dati rubati

Il gruppo di hacker noto come ShinyHunters ha annunciato l'intenzione di pubblicare online i dati sottratti a Rockstar Games , attualmente al lavoro su Grand Theft Auto 6 . La mossa arriva in seguito alla scadenza dell'ultimatum: lo studio non ha infatti ceduto alla richiesta di riscatto per le informazioni rubate dai suoi server cloud, spingendo i criminali a confermare ai microfoni della BBC l'imminente diffusione dei file.

La minaccia

Nonostante la minaccia, Rockstar ha confermato la violazione ma ne ha fortemente ridimensionato la portata e la gravità. In un comunicato diffuso nel fine settimana, un portavoce dell'azienda ha chiarito l'accaduto: "Possiamo confermare che è stato effettuato l'accesso a una quantità limitata di informazioni aziendali non rilevanti in relazione a una violazione di dati di terze parti". Lo studio ha poi rassicurato il pubblico sottolineando che "questo incidente non ha alcun impatto sulla nostra organizzazione o sui nostri giocatori".

Il logo di Rockstar Games

Sebbene ShinyHunters non abbia specificato l'esatta natura dei dati in suo possesso, le modalità dell'attacco hanno fatto parziale chiarezza. Poiché la violazione è avvenuta tramite uno strumento di terze parti utilizzato per monitorare i costi dei servizi cloud, gli esperti ipotizzano che i file non riguardino i codici o gli asset del gioco. È molto più probabile che i dati esposti includano documenti finanziari, piani di marketing, contratti e storici di spesa dei giocatori.

La scelta di Rockstar di ignorare l'ultimatum è pienamente in linea con le direttive globali delle forze dell'ordine, che sconsigliano categoricamente di pagare i riscatti ai criminali informatici: cedere ai ricatti non fa che incentivare ulteriori furti e non offre alcuna garanzia che i dati rubati vengano effettivamente cancellati.

Inevitabilmente, la vicenda ha riportato alla memoria il famigerato e ben più grave attacco informatico del 2022, quando un hacker diciottenne, in seguito condannato da un giudice britannico e confinato in una struttura psichiatrica protetta, diffuse in rete i primissimi filmati di gameplay di GTA 6 molto prima dell'annuncio ufficiale.